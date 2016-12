Gimnasia al Súper 4 Deportes 24/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO ARCHIVO POR LA DEFENSA./ Gonzalo García, el coach de Gimnasia, que ganó este torneo la edición anterior.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia es el cuarto y último clasificado al Súper 4, tras superar en un juego electrizante a Bahía Basket por 110-106. La gran figura del verde y de la noche fue Leonel Schattmann, autor de 41 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. También se destacó Juan Manuel "Pitu" Rivero, quien aportó 27 tantos, 4 recobres y 3 pases gol.

En la visita, Anthony Johnson sumó 25 puntos, 17 rebotes y 2 asistencias, mientras que Máximo Fjellerup aportó 33 unidades, 4 recobres y 2 pases gol.

El dato: los 41 puntos de Schattmann en la victoria de Gimnasia a Bahía, su nuevo récord en La Liga (antes 34). Y máxima de la temporada para el club. Mientras que los 33 tantos de Fjellerup en la visita, es el nuevo récord personal (antes 26) y máxima de temporada para los de Ginóbili. El elenco bahiense no contó con Lucio Redivo, quien aún se recupera de un cuadro gripal.

De esta manera, Gimnasia accedió al Súper 4 Carnaval, torneo que se disputará en Corrientes el 6 y 7 de enero y que tendrá además a San Martín (organizador), Estudiantes y San Lorenzo.



PROGRAMACION

Viernes 6 de enero: a las 20:00 San Lorenzo vs. Estudiantes de Concordia; 22:30 San Martín de Corrientes vs. Gimnasia.

Sábado 7: 21:00, final.