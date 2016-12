"La idea es tener un cambio de aire" Deportes 24/12/2016 Darío Gutierrez Luciano Kummer, dolido como todo el plantel luego de perder la final frente a Mandiyú, aspira a tener una chance en una categoría superior.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA VALE PUBLICARLA./ La foto que casi nunca sale. Kummer junto a Ferreyra, capitán de Mandiyú y la terna arbitral. ¿Fue su último partido en casa? FOTO EL LITORAL DE CORRIENTES EL DURO GOLPE./ Kummer observa la salida de Cordero con los puños en la revancha de la final.

Uno de los referentes de Ben Hur, a sus jóvenes 24 años, es sin dudas Luciano Kummer. Eso le valió hacerse de la capitanía y convertirse en una pieza muy importante en la estructura del equipo que llegó a la final del Federal B.

No obstante, más allá del duro golpe que significó no poder lograr el ascenso en la definición frente a Mandiyú, el marcador central tiene sensaciones encontradas sobre este fin de 2016, con decisiones que implicaron un análisis a fondo en determinadas cuestiones. Recordemos que en el certamen anterior, su nombre fue muy mencionado en la previa de la revancha ante Desamparados de San Juan, que no pudo jugar debido a que coincidió con su casamiento. Esta vez, si concreta finalmente su aspiración de encontrar nuevos horizontes, al menos pudo despedirse en la cancha aunque, no de la manera que esperaba.

"La verdad que es muy difícil pasarlo. Es un golpe muy duro, para jugadores, plantel, cuerpo técnico, dirigentes. Se nos fue por muy poco, es cierto que el partido que jugamos no fue el más correcto pero creo que en una jugada insólita que nos conviertan, era como injusto. Pero si te ponés a analizar los 180 minutos, creo que fue palo a palo y ellos tuvieron una cuotita de suerte", manifestó el zaguero a LA OPINION hace unos días, en la reunión de despedida del plantel en barrio Parque.

-Imagino que luego de cinco partidos que no les convertían, se hizo más doloroso aún que el gol haya sido tan cerca del final.

-Sí, si bien la línea defensiva con Marcos (Cordero) siempre estuvo sólida, lamentablemente en algún momento iba a llegar ese gol. No pensábamos que iba a ser en este partido, pero sucedió, un rebote y la verdad que fue impensado. La tristeza es muy grande.

-¿Estás convencido que fue tu último partido en Ben Hur?

-Ahora te hablo con dolor, tengo mucha amargura. Quizás fue mi ultimo partido y si bien no tengo nada definido, en mi cabeza con lo que perdimos, tengo que estar frío y pensar en la familia y las personas que tengo al lado. Pero la verdad que se complica mucho, te vuelvo a hablar siempre del mismo tema, de la frustración.

-No obstante, tu idea es buscar un cambio..

-Las aspiraciones son de seguir jugando, dar un salto de categoría o a otro club, un cambio de aire nunca viene mal. Yo me crié acá, desde los 5 años, está bien que estuve tres años en Santa Fe, pero ya es el cuarto año que estoy acá. No veníamos de procesos buenos, era desgastante pelear descensos, pero desde que vino el Negro (Barraza) se fueron peleando cosas importantes. Pero como todo jugador uno trata de pensar un poco mas allá, y no siempre se termina el fútbol acá.

-Indudablemente, el receso largo ahora en el Federal B y que el venidero Federal A arranque a mediados de año, no ayuda en ese sentido.

-Creo que la organización de los torneos no va a acorde con el Federal B. Hay que tratar de estar tranquilos, disfrutar las fiestas y empezar a laburar en lo personal para tratar de conseguir alguna chance. No me voy a volver loco, pero es necesario a veces un cambio de aire, y luego de estos momentos es cuando más se necesita.