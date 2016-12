Gobierno provincial entregó móviles a Seguridad Vial Policiales 24/12/2016 Redacción Se trata de 13 camionetas y 4 motos que serán utilizados para patrullaje y control en las rutas provinciales. El acto se realizó este martes en el acceso a la Autopista Santa Fe - Rosario.

Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Seguridad, Maximiliano Pullaro, presidieron este martes el acto de entrega de 13 camionetas y 4 motos, vehículos que serán utilizados por el personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) para el patrullaje y control de las rutas provinciales.

De esta forma, con los nuevos vehículos, se culminó la entrega de 28 móviles para la Policía de Seguridad Vial (PSV) y 4 motos Honda Falcon para reforzar la labor preventiva que llevan adelante.

Durante el acto, llevado a cabo en el acceso a la Autopista Rosario Santa Fe de la ciudad capital, el ministro de Seguridad expresó su satisfacción por poder cumplir con uno de los objetivos planteados al comienzo de su gestión, “equipar a la policía”, en este caso la de Seguridad Vial, “para que pueda llevar adelante las tareas y la función especial que tienen, que fundamentalmente es la prevención”.

Además, Pullaro reiteró su respaldo a la fuerza e incentivó a los efectivos a llevar “una actitud proactiva”, a tiempo que detalló que “en el último año se logró aumentar la operatividad de la Policía de Seguridad Vial, teniendo aproximadamente entre 60 y 70 controles diarios en distintos puntos de la provincia”.

“Desde esta gestión vamos a seguir trabajando para equiparlos, para comprar móviles y todos los elementos que ustedes necesitan para trabajar”, finalizó el ministro de Seguridad dirigiéndose a los efectivos.



BALANCE

Por su parte, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado aprovechó la ocasión para hacer un balance de lo realizado en materia de Seguridad en lo que va de la gestión y expresó: “No escondemos el problema de la seguridad, lo decimos siempre, no estamos dibujando cifras ni escondiendo cosas. Al contrario, asumimos el problema, lo decimos y lo enfrentamos y la demostración cabal es lo que día a día a hecho el ministro Pullaro a lo largo de este año, con su esfuerzo y predisposición por mejorar, trabajando codo a codo con la fuerza, en el lugar de los hechos, en la calle, y no sentado en un escritorio”.

Asimismo, Farías se refirió a las políticas llevadas en conjunto con el gobierno nacional e indicó que este año se pudo concretar el trabajo coordinado entre la provincia y las fuerzas federales y subrayó que “se logró por una decisión política muy fuerte del gobernador Miguel Lifschitz y del ministro Pullaro, que tomaron la decisión de encontrar los caminos comunes para lograr ese acuerdo”.

“Después de defender a la provincia de Santa Fe con su posición, se logró un convenio, se logró un comando operativo y rápidamente empezamos a tener resultados. Por supuesto, falta mucho por hacer, pero también creemos que ha habido avances claros, hay un camino marcado sobre el cual no se va a retroceder”, concluyó Farías.

Del acto también participaron el subsecretario de Coordinación de Políticas Preventivas, Fernando Peverengo; el jefe de Policía de la provincia, José Luis Amaya; el subjefe de Policía, José Pérez; y el jefe de la Policía de Seguridad Vial, Javier Hurt.