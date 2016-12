“El triunfo ante Patronato fue determinante en varias cosas” Deportes 24/12/2016 Redacción Ricardo Castro confirmó que si la ‘Crema’ no cerraba el año ganando se terminaba el ciclo de Llop. El Presidente de la Subcomisión de Fútbol de Atlético también se refirió a las salidas, llegadas y el futuro de la institución de barrio Alberdi, incluso del proyecto de Inferiores.

No caben dudas que el triunfo ante Patronato en la última fecha del año fue importantísima para todo Atlético de Rafaela. Cerrar el año con tres puntos, cortando una racha de dos caídas seguidas, tres sin poder ganar en casa y nueve sin darle un cierre de año victorioso a sus hinchas fue el mejor regalo para todos por barrio Alberdi, principalmente para el cuerpo técnico, que si no ganaban iba a ser su despedida.

“El triunfo ante Patronato fue determinante en varias cosas, así lo habíamos hablado con los jugadores y el cuerpo técnico, ese partido determinaba muchas cosas. Entre esas, Llop, así que es mucho”, confesó Ricardo Castro en el programa deportivo de Next TV.

Y sobre el tema, el presidente de la subcomisión de fútbol de Atlético, agregó: “Era algo natural, lógico pero no era el deseo de él bajo ningún tipo de vista. Quiere terminar esta campaña de Atlético de Rafaela, se siente en condiciones de hacerla exitosa, y esto no quiere decir que salvando la categoría, sino que con el mejor papel posible, sino la vara sería muy alta”.



-Se mostró siempre muy convencido el entrenador

-Sí, muy convencido, con muchas ganas, cree que los jugadores pueden dar lo que hicieron ante Patronato y no es un tema menor que Llop haya continuado, más allá que a él no lo supeditaba ese resultado. Este partido lo tenían que jugar como una final, no como un final de ciclo sino como el comienzo de otro, de tres partidos casi determinantes en Atlético que son Patronato, Aldosivi y Arsenal. Los jugadores comprendieron el mensaje, sirvió la incentivación para ese partido y terminamos felices.



-Quizás falte esa voz de mando, de referencia ante muchas presiones pero, así y todo, respondieron.

-Muchos jugadores lo sienten, este plantel no tiene una voz de mando dentro de la cancha pero sí afuera donde están muy unidos y responden al cuerpo técnico. No es fácil conseguir la tan mentada pertenencia. Uno de nuestros primeros objetivos fue volver a tener pertenencia, otro volver a ser en nuestra cancha más fuertes y la meta final intentar salvarnos del descenso. Hemos conseguido algo de pertenencia, algo de hacer volver a la gente a la cancha, en algunos partidos, hacer la cancha un poquito más fuerte pero no lo que hubiésemos pretendido. Hay objetivos que se han cumplido y otros que no. Quizás lo que ellos necesitarían es sacarse la mochila de encima y no lo van a poder hacer hasta junio del año que viene, van a tener que pelear con la mochila arriba y no es fácil.



-¿Terminaron de contarle al socio en qué condiciones tomaron el club? Porque cuando asumieron no lo hicieron de esa manera…

-No le comunicamos todo, es cierto. Un poco fue adrede, tratando de cerrar la famosa brecha. Creímos conveniente no hacerlo. Luego de aquel famoso comunicado de la AFIP donde nos involucraba una deuda que no era tal, cayó de maduro, se comunicó sola la situación económica, que no era tan buena como parecía porque esta deuda hubo que afrontarla. Se afrontó producto de las ventas. Acá somos todos Atlético, el socio se fue enterando de a poco. Sabíamos lo que asumíamos y no hay que quejarse de esto, es lo que agarramos y ahora los responsables somos nosotros.



-¿Cómo está el club hoy?

-Como se ve, estamos mejor pero no estamos como quisiéramos. Mejor desde lo institucional. Con una comisión directiva que funciona a pleno, con algunas bajas que sabíamos que iban a ocurrir. Con el fútbol bien económicamente, aunque AFA hace tres meses que no está pagando pero lo podemos solventar bien. Lo futbolístico influye mucho, es muy importante en Atlético, Atlético se convirtió en un club de fútbol. Arrancamos bárbaro, llenamos la cancha ante Racing, perdimos dos partidos y la gente dejó de concurrir. El fútbol es una vara muy importante hoy en Atlético y determinante en lo que ocurre institucionalmente. Estamos esperanzados en que lo vamos a levantar, vamos a seguir haciendo obras, estamos encarando obras y no lo dejemos pasar solamente si nos vamos o no a la B.



-Se ven mejoras constantes en el Autódromo. Por caso vestuario, accesos, gimnasio.

-Las fichas están puestas en eso. Si el destino nuestro es regresar a la B Nacional, los números así lo indican, cosa por la cual lucharemos hasta el último partido, con más razón tenemos que poner a las divisiones inferiores en un nivel superior, estamos trabajando para conseguir presupuestos ajenos al club para que potenciemos a las inferiores, que sean sustentables ya que necesitamos vender más jugadores que antes, si no va a entrar más plata por la televisión o lo que sea porque no estás más en Primera tiene que salir de ahí, el Autódromo tiene que seguir siendo esa fabriquita y la vamos a mejorar lo más que podamos.



-Han recibido ofertas por algunos jugadores…

-Sí, por los jugadores que saben (Gudiño). Pero también desde Uruguay por Abero con clubes que van a jugar la Sudamericana y no los grandes de Uruguay, pero la intención nuestra es bien firme, la idea es terminar en junio con este plantel. Después veremos.



-¿Y por algunos que aún no han llegado a Primera? Caso Tagliamonte y Martino.

-También. Y quiero aclarar que cuando tomamos el fútbol Matías (Tagliamonte) estaba sin contrato, con muchas ganas de irse al Gremio, nos reunimos con la familia que ya estaban dispuestos para irse a vivir a Porto Alegre, y logramos convencerlos que se queden, le dimos la palabra que Matías iba a tener su oportunidad, el quería jugar, lo hizo, viajó a Brasil, el interés está y si se va dejará algún rédito económico en Atlético.

Lo de Atlético de Rafaela parece mentira, cada arquero que le toca debutar o jugar lo hace bien. A Macagno lo vi atajar ahora, en Primera, y con la seguridad y confianza que lo hace es increíble. Con Tagliamonte pasa lo mismo, si bien era un proyecto, en Brasil (en la Copa Ipiranga donde Atlético fue con un Sub-20) explotó y eso hace que hoy tengamos ofertas por Matías y nos pone felices. El caso de Martino también.



-Se viene una restructuración de inferiores, un nuevo proyecto.

-Pronto vamos a presentar el proyecto de inferiores y vamos en esa línea de ser formadores de jugadores y no armadores de equipos. Va a ser difícil hacerles entender a muchos el proyecto, donde la idea es sacar jugadores más rápido y mejor formados para el mercado que sea. Si genera ingresos para el club y son genuinos…

Estamos tratando de pegar ese salto de calidad en inferiores. Hay que prepararnos para tratar de seguir en la elite del fútbol argentino.



-¿Qué hay de las posibles rescisiones de contratos?

-Dialogamos con varios jugadores, lo hizo Hugo Issa con 6 o 7 jugadores pero no es tan fácil. A veces en el fútbol como en la vida se es muy despectivo, se está tratando de reubicar a algunos chicos pero no es fácil, tienen contrato y es probable que aparezcan en la pretemporada pero se les está buscando club. Hay una lista de jugadores que el técnico no está teniendo en cuenta, y no tiene sentido que queden a vegetar acá, los chicos quieren jugar. Son nombres que no fueron tenidos en cuenta a lo largo del año y que probablemente no lo sean el año que viene. En febrero podremos ver.



-¿Lo de Rodrigo Colombo no tiene vuelta atrás?

-No pudimos revertir la situación por lo económico. Yo hablé muchas veces con Rodrigo, su representante pretendía una suma de dinero elevada para nosotros y creo no había mucha intención, por parte de la gente que lo representa, de que siga en Atlético.



-Se buscan refuerzos, ¿delantero y defensor?

-A Chocho (Llop) le gustaría más un lateral por derecha y un atacante. Carniello demostró que hace una muy buena dupla central con Campi, si podemos encontrar alguna variante a cubrir sería por ese sector de Medaglia. Se van a subir algunos chicos también, pronto a debutar en primera.



-¿Qué temporada esperas para el 2017?

-Una temporada dura, hay una cuenta regresiva. La vamos a pelear hasta lo último, es una expresión de deseo pero está claro que hay que sacar puntos en los primeros tres o cuatro partidos que se vienen. Los jugadores están muy comprometidos con esta camiseta, lo han demostrado. De los 9 puntos (Patronato, Aldosivi y Arsenal) ya sacamos tres y ahí va a estar el futuro nuestro.