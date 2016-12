Servicios municipales Locales 24/12/2016 Redacción Leer mas ...

La Navidad este año, celebrada el día domingo, no altera en gran forma la programación de los servicios municipales.

En cuanto a la recolección de residuos, no se prestará esta noche, como ocurre todos los sábados. La misma continuará mañana con los desechos orgánicos, para continuar luego con la programación habitual.

En cuanto a la recolección especial de residuos de patio, a partir de mañana a la noche podrán sacar las bolsas los vecinos correspondientes al sector 4, que comprende los barrios 9 de Julio, Guillermo Lehmann, San José, Güemes, Martín Fierro, Fasoli, Villa Dominga, Independencia, Malvinas Argentinas y Barranquitas.

Sí se verá afectado el servicio de Minibuses el día domingo. Los recorridos finalizarán esta noche alrededor de las 20:00 y retomarán a primera hora del lunes.

En cuanto a la Zona de Estacionamiento Controlado, no se cobrará durante todo el día de hoy.



ESTACIONES DE SERVICIO

CON HORARIOS ESPECIALES



Las estaciones de servicio de nuestra ciudad estarán cerradas desde las 22 del 24 y del 31 hasta las 6 de la mañana del 25 y del 1 de enero. En el caso de ser necesario, se habilitarán los surtidores por cuestiones de emergencia (patrulleros, ambulancias).

Así lo confirmó LA OPINION con el Secretario General del Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos, Darío Taverna.

Esta situación, que hasta hace unos años se daba a partir de acuerdos con los empresarios, ahora quedó incluido dentro del convenio colectivo de trabajo.

Ante esta situación, deberemos estar prevenidos y cargar combustible con anterioridad.