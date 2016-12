Los jugadores que no continuarían

Aunque los jugadores de Atlético de Rafaela continúan de licencia hasta el próximo 4 de enero, por barrio Alberdi se sigue trabajando en lo que será el 2017. Por un lado, los dirigentes y el cuerpo técnico que encabeza Juan Manuel Llop, que está de descanso en Ecuador junto a su familia, siguen manteniendo charlas telefónicas en cuanto al armado del plantel. Se sabe que para el primer semestre del próximo año sólo podrán llegar dos caras nuevas, y los apuntados son un lateral derecho y un delantero, aunque teniendo en cuenta la falta de gol que ha evidenciado el plantel en este 2016, no sería descabellado que lleguen dos atacantes o un volante ofensivo y un goleador.

En este sentido, se apostaría fuerte a la contratación de un delantero importante, y para ello, en las últimas horas también se ha empezado a trabajar en las bajas que tendría la plantilla albiceleste para poder tener un presupuesto mayor. En este sentido, ya habría confeccionada una lista de jugadores prescindibles que estaría compuesta por Eros Medaglia, Mariano Puch y Nelson Benítez, aunque en las próximas horas podrían sumarse más nombres. El primero de los mencionados, quien se desempeña como lateral derecho, tuvo poca participación y muchos errores, el último letal en el gol que desembocó en la caída como local ante Defensa. En los últimos partidos ya no fue tenido en cuenta y su futuro ya no estaría en Rafaela. El segundo, un volante central o por derecha, también tuvo muy pocos minutos en Primera y tendría los días contados en nuestra ciudad. Y el tercero, uno de los laterales izquierdos que tiene el plantel, es uno de los que tiene un sueldo alto y debido a algunas lesiones, más el flojo nivel que tuvo en las pocas veces que fue tenido en cuenta, también tiene un pie afuera de la Crema para lo que se viene.

Durante los próximos días, los dirigentes comenzarán a dialogar con sus representantes para llegar a un acuerdo en la rescición de los contratos. Igualmente, no serían los únicos y podrían sumarse otros, como por ejemplo el del delantero Sergio Almirón, que al igual que los anteriores, también tuvo pocos minutos en el primer equipo en la primera parte del certamen de Primera División.