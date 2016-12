Panorama Político

LA IMAGEN DE

LOS INTENDENTES

En junio del año pasado Luis Castellano logró su reelección en forma contundente como intendente de Rafaela con el 48 por ciento de los votos (algo más de 25 mil sufragios), lo que significó un fuerte aval a su gestión al frente de la Municipalidad.

Tras cumplir recientemente su quinto año consecutivo al frente del Departamento Ejecutivo continúa disfrutando de un sólido respaldo. Al menos así lo refleja una encuesta de imagen publicada el fin de semana pasado por el diario La Capital de Rosario, la cual revela que el intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, es el que tiene mejor imagen personal en toda la Provincia, y que el rafaelino Castellano ocupa la segunda posición, mientras que el de Venado Tuerto, José Luis Freyre, completa el podio. Todos son del Frente para la Victoria o del Partido Justicialista o peronistas.

En la medición aparecen relegados el santafesino, José Corral (de la UCR-Frente Progresista) y muy pero muy atrás la intendenta rosarina Mónica Fein (socialista, también del Frente Progresista).



INICIATIVA

POLITICA

En el entorno de Castellano salieron a destacar en las abundantes tertulias y en las despedidas de año que se enciman en diciembre tres hechos que marcan un perfil cada vez más alto del Intendente. Buscan así capitalizar estas acciones de gobierno.

El primero tiene que ver con el paro de los trabajadores municipales -a través de FESTRAM- que amenazaba paralizar a los municipios y comunas por más de una semana a principios de diciembre. Castellano tomó la iniciativa de comunicarse con referentes del Gobierno provincial y con el propio Claudio Leoni, que conduce la FESTRAM. Acordaron reuniones "al toque" y el primer sábado de diciembre se resolvió levantar las medidas de fuerza porque los municipios y comunas aceptaron pagar un bono de fin de año de 2.800 pesos.

Otro episodio tiene que ver con el control o auditoría de las cuentas municipales y de las acciones del Estado local. La oposición dominó el debate a través de sus propuestas para crear un Tribunal de Cuentas o algún organismo por el estilo. Hasta ese momento, Castellano sólo resistía con dar información pública a través del sitio web "Gobierno Abierto" o mediante la Secretaría de Control y Gestión. Pero en la última parte del año dio el golpe de escena y selló un acuerdo con el prestigioso CIPPEC de Buenos Aires, que tiene entre sus profesionales destacados a la rafaelina Natalia Aquilino -también colaboradora de LA OPINION a través de sus artículos sobre transparencia en la gestión pública-.

Esta semana Castellano y las máximas autoridades de CIPPEC formalizaron los acuerdos y ya está en marcha la creación de "Rafaela Evalúa", un espacio de participación ciudadana que someterá a examen al Gobierno de Castellano. Así, le restó margen de acción a la oposición, que por ahora decidió mantener sus propios proyectos aunque sin el protagonismo que ejercía hasta hace dos meses al menos en este tema.

Por último, Castellano abandonó su habitual estilo moderado el martes último cuando viajó a Santa Fe como cabeza de la delegación del Consejo de Seguridad Ciudadana. Se encontró con el ministro de Seguridad de la Provincia, Maximiliano Pullaro, para pedir más móviles policiales, más policías y más gendarmes. No, no y no, repitió Pullaro ante cada demanda.

Colmó la paciencia de Castellano, quien tras el encuentro no ocultó su malestar y dijo estar "disconforme" con Pullaro y hasta no descarta plantear el mismo reclamo ante el propio gobernador, Miguel Lifschitz.



GASPAROTTI

SIGUE DE GIRA

Oscar Gasparotti, precandidato a concejal de Rafaela por el grupo "Podemos Rafaela" que crece en el seno de Cambiemos, viajó junto a Fabián Burkhardt el lunes pasado a Rosario donde participó del cierre de actividades de la Fundación Pensar, que a nivel nacional lidera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

En el imponente hotel Ross Tower se fotografió muy sonriente junto a los diputados nacionales, Luciano Laspina y Anita Martínez. El primero es uno de los legisladores revelación a nivel nacional tras reemplazar en la banca a Miguel Del Sel, a principios de 2015 cuando el humorista se embarcó en la campaña para intentar ser gobernador de Santa Fe.

Laspina defiende cada proyecto del presidente Mauricio Macri cuando está ligado a la economía. En tanto, no es ningún secreto que a la bella Martínez le seduce la idea de pelear la Gobernación en 2019.



BARLETTA APOYA

A CORRAL

Mientras es cuestión de tiempo para que el gobernador Lifschitz confirme que las elecciones provinciales coincidirán en la fecha con las nacionales de 2017 -por las primeras, los rafaelinos elegiremos 5 concejales, y por las segundas una decena de diputados nacionales-, los posibles candidatos se escriben y se borran en los borradores de los partidos políticos.

Esta semana, el diputado nacional y ex rector de la Universidad del Litoral, Mario Barletta -tiene mandato hasta diciembre del próximo año- dijo que el intendente de Santa Fe, José Corral, sería un excelente candidato para el Congreso. "Nosotros queríamos que las elecciones provinciales no sean en el mimos momento que las nacionales. Eso nos hubiera permitido trabajar de forma más distendida. Hay dirigentes comunales radicales que se llevan bien con el PRO y con el socialismo. Esto obligará a tomar partido por la lista de diputados", dijo en declaraciones a LT10. "Sin lugar a dudas, el socialismo y el radicalismo irán con candidatos diferentes a la elección de diputados nacionales", sostuvo a la vez que indicó que "el radicalismo tiene un acuerdo nacional con Cambiemos" y en este contexto "los que rompieron el Frente Progresista fueron los socialistas que no aceptaron unirse a Cambiemos para terminar con el grupo faccioso que nos estaba gobernando".

Diplomático, agregó que "nos hubiera encantado que el socialismo se sume a Cambiemos". Con respecto a si el intendente santafesino debería ser candidato a diputado nacional en el 2017, Barletta consideró que "es una decisión difícil, sería un excelente candidato y un buen posicionamiento para el 2019 (donde podría postularse a la Gobernación)".