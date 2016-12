El casamiento de Tevez Deportes 23/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO NA DE FIESTA. Tevez se casó y no quiso hablar sobre su futuro.

El delantero Carlos Tevez se casó ayer con Vanesa Mansilla en el Registro Civil de San Isidro, y si bien no quiso hablar sobre su futuro, anunciará entre Navidad y Año Nuevo si se quedará en Boca o se va al fútbol de China. En medio de cientos de hinchas de Boca que se acercaron hasta las puertas del Moreno al 300, Tevez -que lució un ambo celeste y camisa blanca abierta al cuello- dio el sí con su mujer, acompañados por sus tres hijos, Florencia, de 9 años, llevando al perro Dulce en sus brazos, Katie, de 6, y Lito, de 2. Afuera, cientos de hinchas pidieron por la continuidad de Tevez, quien se comprometió a responder luego de la celebración de cuatro días que tendrán en Carmelo, Uruguay, con más de 200 invitados, donde los únicos futbolistas del plantel "xeneize" presentes serán Fernando Tobio y Fernando Gago. Sin embargo, Tevez eludió la definición como esquiva patadas de los defensores: "déjenme disfrutar", lanzó luego de recibir una lluvia de arroz cuando la pareja salió del registro civil. "Es una sensación única, estamos muy felices, es uno de los mejores días de nuestras vidas. Esto fue una manera de afianzar nuestro amor, que vivimos juntos", confió Tevez. "Esto es más fuerte que festejar un campeonato", admitió, aunque declinó con una sonrisa pícara responder si sigue en Boca o se va a Shanghai Shenhua, que ofrece 25 millones de euros anuales.



TAMBIEN TORANZO

Mientras en San Isidro comenzaban los preparativos para la gran boda de Carlos Tevez con Vanesa Mansilla, en Pilar finalizaba la fiesta del casamiento de Patricio Toranzo con la modelo Tamara Alves. ¡Otro más que juega para los casados! El jugador de Huracán, ex Atlético de Rafaela, se casó por Civil hace cuatro años, y la boda por iglesia tuvo que posponerse por el trágico accidente en el comienzo del 2016. Y ahora, varios meses después, por fin pudieron concretarlo y dar el sí. En la fiesta estuvieron dos ex jugadores del Globo: Matías Defederico, que ahora juega en la India, junto con su pareja, Cinthia Fernández y Sebastián Cobelli.