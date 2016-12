Nuestro hospital

Desde hace mucho tiempo el Hospital "Jaime Ferré" de nuestra ciudad se ha convertido en un centro de atención de características regionales, lo cual se ha venido intensificando notablemente en el presente, consecuencia del deterioro que viene sufriendo el sistema de salud en todo el país, provocando una alta concentración en los hospitales públicos, especialmente aquellos en los que no sólo se conserva un buen nivel de atención sino que se ha venido incrementando casi al compás del avance de la ciencia médica, y además, con una constante renovación de la aparatología, permitiendo afrontar los más complejos casos que se presenten, tal como sucede con el centro de salud ubicado en el barrio 9 de Julio.

Recientemente LA OPINION publicó una amplia y detallada nota sobre las actividades que se desarrollan en el Hospital de la ciudad, con algunos datos realmente interesantes, que permiten no sólo confirmar las características regionales, sino también la gran importancia que ha adquirido en todo lo que hace a su prestación.

Las estadísticas, referidas al SAMCo (Servicio de Atención Médica a la Comunidad), son más que elocuentes, partiéndose del dato estadístico de las 12.000 consultas mensuales en el Hospital y otras 5.000 en ese mismo lapso en los Centros de Salud que funcionan en los barrios, todo lo cual anualizado significa 144.000 hospitalarias y 60.000 en centros barriales, totalizando en consecuencia 204.000 consultas anuales, cifra que refleja con mucha precisión la tarea que se desarrolla en materia de atención de la salud en Rafaela desde el área pública.

Sobre ese total de consultas, se llega a 600 internaciones y 250 cirugías, de las cuales el 41% corresponden a tocoginecología, 32% a cirugía general y 18% a traumatología. Existe además un 15% de derivaciones a centros de la ciudad de Santa Fe, en su mayoría por cuestiones relacionadas con pediatría.

Algo muy llamativo sobre este total de intervenciones sobre la salud es que el 47% corresponden a habitantes de la ciudad de Rafaela, el 49% -es decir, la mayoría- a habitantes de la zona de influencia, el ámbito regional, y el restante 4% de pacientes procedentes de provincias vecinas, en especial desde Santiago del Estero, y aún más puntualmente, desde localidades limítrofes con el norte santafesino. En tal sentido se explicó a este Diario en la aludida nota que "por el sistema de salud que tienen provincias limítrofes, cuentan con la alta complejidad más concentrada, distinto a Santa Fe que en Rafaela cuenta con un hospital nodal en el cual se intenta dar respuestas concretas. Como tal vez un ciudadano limítrofe debe hacer muchísimos kilómetros para llegar a la capital de su provincia -pensando en Santiago-, busca entonces llegar a Rafaela", puntualizándose también la influencia que en esto tiene la escasez de recursos de muchos de estos pacientes.

También está produciéndose un sostenido incremento en la cantidad de pacientes con obra social que optan por la asistencia en el Hospital público, lo cual habla muy en favor del nosocomio, donde confluyen una buena atención profesional y la disponibilidad de instalaciones y equipamiento para dar una atención adecuada, y más que eso, ajustada a las circunstancias que de tal manera lo requieran.

Dentro de ese contexto se destacó en la aludida nota publicada en este Diario, por parte de los responsables, que se cuenta con una guardia central activa con 5 médicos, contándose clínicos, pediatras y generalistas, además de los refuerzos que correspondan y lo demanden las circunstancias de cada caso, todo ello en forma permanente durante las 24 horas.

Uno de los aspectos a futuro en los que está centrado el interés del Hospital es en llegar a contar lo más pronto posible con el tomógrafo, habiéndose dispuesto en consecuencia el espacio físico para su ubicación, estando en desarrollo el proceso para la incorporación del personal correspondiente, tanto médico como no médico, estimándose como posibilidad de su puesta en marcha la fecha de mediados del año 2017, lo cual constituirá un importante avance en cuanto a las posibilidades que ofrece este centro de salud, hoy convertido en un centro de atención de pacientes procedentes de numerosas localidades de la región.