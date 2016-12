Los vaivenes de la leche en polvo Locales 23/12/2016 Redacción Leer mas ...

Un informe del banco holandés Rabobank, especializado en el sector lechero, estimó que durante el primer semestre del año que viene los precios internacionales de la leche en polvo tocarán picos máximos de U$S 3.800 por tonelada, mientras que en la segunda parte de 2017 retrocederán a valores entre U$S 3.600 y U$S 3.400 por tonelada.

El motivo está vinculado principalmente a la caída en la producción mundial de lácteos, lo que provocó una fuerte crisis global que se sintió muy fuerte en la Argentina con el cierre de tambos y la desaparición de una buena parte de empresas en la cuenca lechera ubicada entre Santa Fe y Córdoba.

“La oferta de leche en las principales regiones exportadoras cayó 2,6 millones de toneladas en la segunda mitad de 2016, particularmente en Oceanía y la Unión Europea”, señalaron los técnicos de la entidad financiera, al tiempo que indicaron que a dicho descenso en el stock se sumó un incremento del consumo interno en los Estados Unidos y Europa.

Uno de los compradores fuertes del próximo año, según Rabobank, será China, para la que proyectó una demanda de importación que crecerá el 20%. “Sin embargo, el fortalecimiento del dólar estadounidense, combinado con el alza de los precios de los productos básicos, desafiará las compras de otras regiones clave”, agregó.

Los productos.

El informe destacó que la leche en polvo descremada no tendrá grandes cambios y se mantendrá en un nivel cercano a los U$S 2.500 por tonelada, presionado por las grandes existencias en Europa. Es que la Comisión Europea se lanzó a importar el año pasado con el objetivo de moderar el ajuste negativo en los precios, y ahora cuenta con stocks del producto de los que, en algún momento, se tendrá que desprender.

El precio del queso Cheddar, por su parte, fluctuará entre los U$S 3.800 y los U$S 3.600 por tonelada, para luego estabilizarse sobre los U$S 3.600 por tonelada, de acuerdo a las estimaciones del banco. Finalmente, para la manteca previó un valor de hasta U$S 4.400 por tonelada, que más adelante ajustaría levemente en los U$S 4.300 por tonelada.