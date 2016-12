Montero renunció en Colón Deportes 23/12/2016 Redacción Leer mas ...

El uruguayo Paolo Montero tomó ayer la decisión de renunciar como entrenador de Colón de Santa Fe, para poder escuchar las ofertas de trabajo que le llegaron en los últimos días, incluido la de Rosario Central, que lo tiene como prioridad luego de la salida de Eduardo Coudet. "Paolo Montero ha tomado la decisión de dejar Colón. Renuncia sin tener nada concreto, pero no puede seguir escuchando propuestas teniendo el contrato con Colón", explicó el representante del uruguayo, Daniel Luzzi. En declaraciones a la radio LT3 de Rosario, Luzzi detalló que Montero tuvo sondeos de la dirigencia de Rosario Central, Independiente y un club europeo, del que no dio el nombre. La salida de Montero es la número 19 de un DT en las primeras catorce fechas del torneo de Primera División 2016/17.



EL VASCO EN HURACAN

Juan Manuel Azconzábal fue presentado ayer como nuevo entrenador de Huracán y admitió que el objetivo principal que tendrá en este desafío será mantener al equipo en Primera División. "Consolidar a Huracán en Primera es el objetivo", lanzó Azconzábal, luego de firmar su contrato hasta diciembre de 2017 para trabajar junto a Ariel "Pepi" Zapata y Raúl Aredes como ayudantes de campo; el preparador físico será Rodrigo Anaya. El "Vasco", que se alejó de Atlético Tucumán luego de una histórica campaña en la que logró la clasificación a la Copa Libertadores por primera vez en la historia, habló sobre el juego del equipo, teniendo en cuenta la exigencia de los hinchas del "Globo". "El hincha de Huracán quiere que el equipo gane y nosotros buscaremos la forma. Evidentemente jugando mejor que el rival y generando opciones lo vamos a hacer mucho más fácil. Pero no me gusta hacer demagogia, necesitamos que el rendimiento del plantel sea el mejor posible y de ahí sacaremos las cualidades de cada uno para poder explotarlas", explicó.