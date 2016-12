Murió el escritor Alberto Laiseca Información General 23/12/2016 Redacción Fue autor de la monumental novela "Los Sorias".

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El escritor Alberto Laiseca, creador del "realismo delirante" y autor de la monumental novela "Los Sorias", murió ayer a los 75 años en el Hospital Británico del barrio porteño de Barracas. Si bien había nacido en la ciudad de Rosario el 11 de febrero de 1941, su infancia y adolescencia transcurrieron en Córdoba.

Su primera novela, "Su turno para morir", fue editada en 1976 y desde entonces publicó más de 15 libros. En 1998 publicó "Los Sorias", su gran obra de más de 1.300 páginas por la que recibió el Premio Boris Vian.

"Por su estilo, Laiseca zafa de las convenciones de la alta cultura (es decir, del falso arte) y se conecta con los modos y las formas y las jergas del folletín popular y de la cultura de masas. Con su mitología de la magia negra y de la paranoia técnica, con sus resonancias wagnerianas y sus creencias ocultas, Los Sorias es un gran libro iniciático, un gran libro sobre la fascinación del conocimiento y los estados de conciencia", escribió Ricardo Piglia en el prólogo.

En una entrevista realizada por Página 12 en 2007 explicó por qué definía su obra como "realismo delirante". "Los delirios del realismo sirven, y mucho, para ampliar desmesuradamente ciertas partes, y esto hace que se destaque más que nunca la parte realista. El delirio sirve para reafirmar, para ver mejor la realidad. Impresiones de Africa, de Raymond Russell, no sucede en Africa, es todo delirio, no hay nada de realidad. La realidad no me interesa, lo mío es realismo delirante, ni delirio, ni realidad. Son las dos cosas juntas, porque el delirio potencia la realidad y la realidad potencia el delirio", explicó.