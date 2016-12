Boxeador continuará preso

El abogado defensor del excampeón del mundo Carlos Manuel "Tata" Baldomir, imputado por abuso sexual agravado por el vínculo en perjuicio de una hija menor de edad, pidió hoy su inmediata libertad, argumentando que la presunta víctima aún no fue sometida a Cámara Gesell. El juez tiene cinco días hábiles para decidir.

El santafesino Carlos Manuel Baldomir, excampéon mundial de boxeo, está acusado de abuso sexual agravado por el vínculo en perjuicio de una hija menor de edad, de acuerdo a lo denunciado oportunamente por su exmujer.



Hoy, en una audiencia de apelación el abogado defensor del "Tata" pidió que quien formó una nueva pareja y reside en Junín, Buenos Aires, donde tiene un gimnasio, permanezca en libertad mientras continúa el proceso judicial.



Entre los argumentos citó que aún no se realizó aún la Cámara Gesell a la presunta víctima, de 14 años de edad.



En tanto, el fiscal de la causa comentó a Cadena 3 "decir que porque es Baldomir se va a hacer una Cámara Gesell más rápido, se va a cambiar lo que se viene dictaminando hace dos años y medio, implicaría que si se debía cumplir un protocolo a rajatabla y no vale la entrevista ante el psicólogo, (entonces) tenemos que darle la libertad a todos los abusadores sexuales, porque están en la misma situación que Baldomir".



En definitiva, se sabe que el juez tiene cinco días hábiles para decidir si le concede, o no, la libertad al exboxeador. Por otra parte, se conoció que el próximo 27 de diciembre se realizará la Cámara Gesell en cuestión.