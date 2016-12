Pánico, tiros e intentos de saqueo

En la Feria de La Salada se vivieron momentos de pánico en las últimas horas de ayer, y los presentes lo vincularon con un intento de saqueo por parte de un grupo de violentos, huyendo los clientes con desesperación del lugar, como podían.



El suceso fue desencadenado por disparos de arma de fuego que potenciaron el temor de los compradores, generando un caos que fue aprovechado por los maleantes, arrebatando, y expropiándose de objetos y mercaderías que tenían a su alrededor.



Enrique Antequera, administrador del Paseo de Compras Urkupiña, afirmó a Crónica que "hay una 'bandita' que le roba a la gente y que fueron identificados por la seguridad de la feria. Entonces los empezaron a correr y estos aprovecharon, y gritaron 'saqueo, saqueo'".



En consecuencia, "la gente salió corriendo, se armó un descontrol impresionante, con avalanchas, gente golpeada, y llorando asustada. Me dio mucha bronca lo que pasó", sentenció Antequera.



A su vez, el representante del establecimiento dejó en claro que "no sabemos de donde vinieron los tiros pero no hubo heridos ni víctimas fatales", como señalaron las primeras versiones del hecho.