A tres días de Navidad, crece la actividad comercial en el centro Locales 22/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO J. BARRERA PAPA NOEL. Todos se apuran para comprar los regalos.

El tránsito se hace más lento y los peatones abundan cargados con paquetes más chicos o grandes, pasan motociclistas que con esfuerzo trasladan un televisor de 40 pulgadas mientras los inspectores de tránsito no tienen respiro en su intento por mantener el orden en bulevar Santa Fe y las calles perpendiculares, entre la Plaza 25 de Mayo y la Jefatura. "Como todos los años, en la última semana no nos dan tiempo de nada", dijo un cajero de un comercio céntrico mientras observaba la cola de clientes para pagar con tarjeta. "Los sistemas posnet tienen sus tiempos, y como todo el país está comprando con tarjetas, cada vez que hacés una operación parece que tarda un día, mucho más cuando el local está colmado entre los que están comprando y los que quieren hacer el pago", agregó.

En otro comercio de ropa señalaron que "estamos vendiendo bien, después la semana que viene sabremos si fue mejor, igual o peor que el año pasado, lo que sí está claro que el último trimestre fue muy regular, pocas ventas".

Desde el otro lado del mostrador, un cliente dijo que "los cajeros están con largas filas para retirar dinero porque muchos comercios ofrecen mejor precio con el efectivo, pagar con tarjeta de débito no es igual a la plata física, lo cual está mal".

Así, el paisaje del centro comercial a cielo abierto como se define el corazón comercial de la ciudad refleja a promotoras de distintos comercios buscando captar la atención de la gente que camina, los inspectores de tránsito y el personal que también se sumó en estos días para colaborar en una campaña de seguridad vial recientemente lanzada desde la Secretaría de Gobierno y Ciudadanía del Municipio".

En tanto, un sondeo del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) reveló que los aumentos de precios, la espera del pago del bono de fin de año y el aguinaldo y la inestabilidad laboral, aparecen como las principales causas del "notable retraso" en las compras de regalos para la Navidad. El estudio indicó además que a tres días de la llegada de Papá Noel, el 69,9 % de los consultados afirmó que todavía no concretó las compras. Sobre ese total, un 46,4 % dijo que no lo hizo porque esta "esperando el pago del aguinaldo" y un 28,2 % señaló que aguarda "el bono del plus salarial para poder afrontar los costos".

En tanto, el 14,8 % reconoció que no lo hizo "por falta de tiempo" y el 10,6 % restante aseguró que este año prescindirá de las compras porque "la inestabilidad laboral, la pérdida de empleo o la caída de su salario se lo impide".