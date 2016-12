¿Qué refuerzos llegarán a la Crema? Deportes 22/12/2016 Redacción Atlético de Rafaela podrá traer dos caras nuevas para un 2017 que tendrá como máximo desafío: mantener la categoría. Y el objetivo será recuperar a los averiados, nombres con potencial para el equipo titular.

Ampliar FOTO LA OPINION JUAN MANUEL LLOP. / El DT, ya de vacaciones, espera la llegada de dos refuerzos.

Es tiempo de descanso para los jugadores de Atlético de Rafaela, de recargar pilas y esperar el 4 de enero para volverse a encontrar en el inicio de la pretemporada. Mientras tanto, Juan Manuel Llop, y la dirigencia del fútbol de la ‘Crema’ trabajan para tratar de cerrar, cuanto antes, los dos refuerzos que se podrán traer en este receso de fin de año.

Teniendo en cuenta todo lo que tuvo que improvisar ‘Chocho’ Llop en el armado de la última línea, sumado a la salida ya anunciada de Rodrigo Colombo (no renueva su vínculo que finaliza en días), Atlético buscaría un lateral derecho, aunque también se habla de un volante central. Claro está que la ‘Crema’ necesita goles y es por ello que un delantero por barrio Alberdi debería llegar.

Vale recordar que Kevin Itabel, que se sumó para reemplazar al lesionado Emiliano Romero, se quedará hasta la finalización del torneo y es por esto que no le quita cupo para incorporar de cara a las 16 fechas que le restan al campeonato de la Independencia.

Por otro lado, el objetivo será recuperar a los soldados averiados que ya están dentro del plantel.

A lo largo de estas 14 fechas Atlético sufrió muchísimo con el tema lesiones. Prácticamente todas las semanas hubo algún jugador con molestias físicas. Incluso varios estuvieron afuera por unas cuantas fechas.

El principal a recuperar: Teodoro Paredes. El paraguayo no terminó jugando por una pubialgia y sin dudas que será el primero a recuperar. ‘Teo’ sufrió dicha lesión en la previa al juego ante San Juan, por la fecha 11, salió en el entretiempo de dicho cotejo y no pudo estar para las últimas tres presentaciones.

Por su parte, Lucas Hoyos también terminó el 2016 sin poder estar a disposición de Llop, ausente en las últimas cuatro fechas, por un desgarro. El defensor Nelson Benítez también quedó al margen sobre el cierre de año, más allá de no estar en el equipo titular, por una presión ocular.

Otro que terminó sin jugar fue Ramiro Costa, que alternó desde su llegada con diferentes molestias físicas; mientras que el volante ofensivo Fernando Luna, con yeso en su muñeca derecha tras la intervención del último lunes no estará 100 x 100 en el inicio de la pretemporada pero sólo será por algunas semanas.