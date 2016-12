"Este grupo dejó todo" Deportes 22/12/2016 Redacción La frase es de Nicolás Pautasso, uno de los valores de mayor regularidad a lo largo del torneo

FOTO ARCHIVO DESEO./ Pautasso ve viable una chance de revancha con BH.

Desde su llegada para el segundo torneo del año, Nicolás Pautasso se ganó un lugar en el equipo titular de Ben Hur. El volante central mostró una regularidad al ritmo de un reloj suizo, sin descollar, pero tampoco sin fallar. Y al lado de un viejo conocido como Santiago Autino le dieron un equilibrio a tono de un equipo protagonista.

"Muy dolido por como se dio todo. Teníamos una ilusión bárbara de poder pegar el salto y devolver a Ben Hur donde se merece. Pero el fútbol a veces tiene estas cosas, a veces no se trata tanto de merecimientos, sino de embocarla. Ellos la embocaron y nosotros no acá, y ascendieron ellos", manifestó el mediocampista a LA OPINION, en referencia a la tristeza que deparó la pérdida del ascenso frente a Mandiyú de Corrientes.

Fue una campaña que no dejó lugar a reproches. Ben Hur pudo jugar una final luego de once años, en todo 2016 perdió un solo partido de local y en el torneo sobre 18 encuentros fueron nada más que tres derrotas. En tal sentido, Pautasso destacó que "nosotros desde que nos tocó arrancar este grupo, la verdad que se comprometió a un solo objetivo. Es cierto, íbamos paso por paso, pero siempre el objetivo fue llegar a una final y ascender. No se pudo lograr eso, pero este grupo dejó todo. Para la gente, que se quede tranquila que dejó todo y perdón porque no se pudo dar el ascenso".

En cuanto a lo personal, la oportunidad tras su llegada fue muy bien aprovechada, consiguiendo una reinserción importante. "Sí, la verdad que fue un paso positivo porque me tocó jugar todos los partidos gracias a Dios. Se hizo una muy buena campaña, aunque no se logró el objetivo, el balance fue positivo. Encontré un lindo grupo, el club la verdad que está muy bien y hay mucha gente que está colaborando y que quiere que esto siga creciendo. Así que muy contento por haber vestido la camiseta de Ben Hur".

Sobre el futuro, es todo una incógnita por como se plantean los calendarios para el torneo Federal. "Sí, la verdad que es todo una incertidumbre porque no se sabe como va a ser y cuando empieza el torneo, ni el tema este de la Copa Argentina. En el fútbol actual, en dos días puede cambiar todo. Ahora hay que estar tranquilos, tomarse unos días con la familia y ver que paso hay que seguir", manifestó Pautasso.

En el final, dejó claro su deseo de estar disponible para una nueva oportunidad con el Lobo. "Sí, seguro, la verdad que quedó la espina y ojalá se de", concluyó.