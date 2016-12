Fin al misterio: Gallardo se queda Deportes 22/12/2016 Redacción El DT aseguró que se queda para disputar la Copa Libertadores en todo 2017.

Ampliar FOTO ARCHIVO MARCELO GALLARDO. / Seguirá el próximo año como técnico de River.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Marcelo Gallardo confirmó ayer que seguirá en River "por un año más" después de haberse tomado unos días para "reflexionar", y destacó el "amor y cariño" que sintió de los hinchas "millonarios" durante este tiempo de incertidumbre sobre su continuidad.

"En estos días sentí muchísimo el amor y el cariño de la gente. Sentí que no podía desprenderme de un vínculo tan fuerte. Por eso le comuniqué al presidente (Rodolfo D´Onofrio) y Enzo (Francescoli) que voy a seguir un año más y lo que me dicta el corazón", explicó en conferencia de prensa en el estadio "Monumental".

En ese sentido, confesó que después de haber obtenido la Copa Argentina frente a Rosario Central el jueves pasado pensó en dar un paso al costado, pero prefirió tomarse unos días para pensar con la cabeza fría.

"Muchas veces tomo decisiones con el corazón y soy reflexivo. Menos mal que me tomé unos días para pensar, porque el viernes hubiera dicho que no seguía", sostuvo.

El "Muñeco" dijo que se queda "para redoblar apuestas y seguir siendo competitivo" y reconoció que quiere "tomarse estos diez días para descansar y poner la mente en blanco" en referencia a las vacaciones que se tomará en Punta del Este a partir de la tarde de este miércoles.

"Me quedo para redoblar la apuesta, si no no tenía sentido. La apuesta es seguir siendo competitivo, no sé si siempre vamos a poder ganar, pero lo vamos a intentar", indicó, al tiempo que informó que el regreso del plantel a las prácticas será el 5 de enero.

"La idea es no desarmar el plantel y agregar dos jugadores que veremos cuáles son y si pueden aportar jerarquía", anticipó Gallardo sobre el mercado de pases que se avecina y donde ya perdió a Andrés D´Alessandro, quien regresó al Inter de Porto Alegre.

Y agregó: "Queremos seguir construyendo un equipo que este semestre se preparó para dos claros objetivos y se consiguieron".

"En el fútbol argentino cada seis meses tenés que reconstruir y volver a competir. La histeria del fútbol argentino te hace estar sujeto a que necesitás resultados todo el tiempo. No reniego de eso, porque me hacen sentir vivo esos

desafíos, pero hay que decir las cosas como son. Me puedo expresar de esta manera porque me muestro tal cual soy, y no me gusta estar por estar, digo las cosas que siento", analizó sobre un contexto de 18 entrenadores renunciantes o despedidos en las primeras 14 fechas del torneo de Primera División.

En ese sentido, Gallardo explicó que su vínculo con River va "más allá de los resultados" y que eso quedó en claro "desde el primer día".

"Mi vínculo con River va más allá de los resultados, me lo han hecho saber desde el primer día. Nosotros lo pudimos sostener con resultados y muestras humanas, hay un vínculo muy fuerte de mí para con los dirigentes, Enzo y la gente, sobre todo en el compromiso con la institución. Eso, claramente, hizo que la balanza se inclinara a favor", finalizó.