Farmacéuticos cortaron el servicio a afiliados de PAMI

Representantes de las cuatro organizaciones que agrupan a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país anunciaron oficialmente que desde la cero hora de ayer miércoles dejaron "de atender a los afiliados de PAMI" debido a que la obra social de los jubilados y pensionados "no ha cumplido con sus compromisos de pago". Una situación que, sin lugar a dudas, preocupa a nuestros abuelos, dado que, de esta forma, si algún afiliado va a buscar medicamentos, se les vende, pero deberá pagar el valor total: no se les realizarán los descuentos de la obra social nacional.

Las entidades se reunieron el martes con el titular del organismo, Carlos Regazzoni, para plantearle "la existencia de una deuda que fue creciendo y todavía hay impagos medicamentos desde septiembre", según informó a Télam María Isabel Reinoso, presidenta la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa).

La situación fue denunciada mediante un comunicado firmado por CoFa junto a las otras tres entidades que nuclean a colegios de farmacéuticos y farmacias de todo el país: la Federación Argentina de Cámaras de Farmacia (Facaf), la Federación Farmacéutica de la República Argentina y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina.

En diálogo con LT9, el humbertino Damián Sudano (que tiene una farmacia en nuestra localidad) manifestó que "en realidad, hace todo el año que estamos tratando de no llegar a esta situación. Pusimos nuestro máximo esfuerzo haciendo que las farmacias financien este convenio. El 21 de diciembre vencía este contrato y no hay una perspectiva de que esto cambie. Las farmacias, con las deudas que tiene el PAMI, era imposible continuar con la prestación".

Indicó que "la deuda para todas las farmacias ascienden a 3.000 millones de pesos y las farmacias ya han cancelado el pago a las droguerías, a los 15 días. PAMI tiene un convenio con los tres laboratorios, no con las farmacias. Lo que nos tienen que pagar a nosotros". Agregó que "en otras oportunidades, otras entidades han tomado medidas, pero nosotros no habíamos participado y no suspendimos el crédito. Pero ya se nos hace inviable".

"Lo que cambió fue que el consumo siguió aumentando, junto con los precios. El convenio que creemos que es inviable, porque no busca darle lo que necesita al afiliado, sino que busca un perfil absolutamente comercial y la industria lo único que quiere es vender medicamentos. Esto a lo que más afecta es a las farmacias más chicas, porque tienen que pagar los remedios a 15 días y recién a los 120 termina de cobrarlo", indicó.