Una buena campaña de trigo SUPLEMENTO RURAL 22/12/2016 Redacción INFORME SEMANAL

La Bolsa de Comercio de Santa Fe y el Ministerio de la Producción emitieron el informe semanal sobre el clima y los cultivos referido al centro – norte de la provincia, basado en el Sistema de Estimaciones Agrícolas. El mismo indicó que la semana se caracterizó, nuevamente, por inestabilidad climática, con altas temperaturas y el paso de un frente de tormenta. El mismo se evidenció en todos los departamentos del área, registrándose precipitaciones con montos pluviométricos que fluctuaron entre 05 a 50 mm.

Dicha situación ambiental no condicionó en importancia las actividades que se venían realizando, permitiendo la finalización del proceso de cosecha de trigo y de siembra de soja de primera. Continuó la implantación de soja de segunda, sorgo granífero, algodón y algún lote de maíz de segunda.

Los pronósticos indican que hasta el martes 27 se esperan desmejoras en las condiciones, con marcada inestabilidad climática y se manifestarían escenarios con altas probabilidades de precipitaciones durante un par de días. Las temperaturas medias diarias fluctuarían entre mínimas de 19 y 27 ºC y máximas de 28 y 39 ºC.



UN BUEN CIERRE

En los últimos días finalizó el ciclo del cultivo de trigo, con una producción de 917.780 toneladas. Si bien la semana pasada se registraron tormentas y lluvias, la situación no impidió finalizar con la cosecha de trigo en la región.

Así, se concluye que en 2016 la superficie sembrada y cosechada, así como la utilización de tecnología, fueron mayores respecto de 2015. Los rendimientos, por su parte fueron de buenos a muy buenos, dando como resultado una mayor producción final.

A fin del ciclo, el cultivo alcanzó una superficie cosechada de 266.000 ha, un rendimiento promedio de 34,5 qq/ha y un volumen total producido de 917.780 tn.



EL RESTO DE LOS CULTIVOS

Continuaron su desarrollo sin inconvenientes, con buenos indicadores como fueron la uniformidad de los lotes, muy buen stand y estructura de las plantas, evidenciando un estado general de bueno a muy bueno, con lotes puntuales excelentes de girasol en un 80%. El 15% mostró estado bueno y el 5% restante en estado regular expresando algunos problemas por excesos hídricos, volteo y cierta heterogeneidad en los lotes.

Comenzaron a observarse los síntomas de ataque de palomas y cotorras en los cultivares más avanzados.

En cuanto al maíz temprano, no evidenciaron inconvenientes los cultivares observándose un estado general de bueno a muy bueno con lotes excelentes en un 90% de lo implantado, como consecuencia de haberse desarrollado desde el comienzo del ciclo bajo buenas condiciones ambientales, con la presencia de sucesivas precipitaciones, con óptimas temperaturas medias diarias y muy buena disponibilidad de agua útil en los suelos, permitiendo buenas estructuras, stand y vigorosas plantas.

Comenzaron los cultivos su período crítico de llenado de grano, con muy buena respuesta, creando expectativas muy alentadoras en los futuros rendimientos.

Por su parte finalizó el proceso de siembra de soja de primera, el cual se desarrolló bajo condiciones ambientales de buenas a muy buenas, con óptima disponibilidad de agua útil en la cama de siembra y temperaturas medias diarias normales para este período, siendo interrumpido en los últimos días por la ocurrencia de precipitaciones y la falta de piso en algunos lotes.

La intención de siembra fue similar a la del año anterior, de 900.000 ha, registrándose una superficie sembrada de 880.000 ha, lo que representó unas 12.000 ha menos que la campaña 2015/2016.

Se observaron escenarios comunes en los distintos departamentos: buena germinación, normal desarrollo y crecimiento, con presencia de malezas resistentes; continuo nacimiento de yuyo colorado y rama negra, tema de permanente monitoreo y evaluación por los escapes a los distintos tratamientos aplicados.

Finalmente, el proceso de siembra de soja de segunda logró un 70% en su grado de avance, lo que representó aproximadamente unas 385.000 ha, sobre una intención de siembra para esta campaña 2016/2017, de aproximadamente unas 550.000 ha, en comparación a la campaña anterior presentó un retraso de 8 puntos.

Hasta la fecha la siembra se fue desarrollando sin inconvenientes, sólo algún sector muy puntual del suroeste del departamento San Martín, que ralentizó el proceso por escasa disponibilidad de agua útil en los primeros centímetros. Ante los nuevos pronósticos de inestabilidad climática y precipitaciones se estima que la siembra culminaría sin mayores inconvenientes en toda el área.