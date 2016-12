Cartelera de espectáculos Información General 22/12/2016 Redacción Leer mas ...

Hoy no hay funciones.



Rogue one 3D +13: hoy a las 19:30E, 22:15S. La llegada 2D +13: a las 22:00S. Fiesta de Navidad 2D +16: a las 22:15S. Sully 2D +13: a las 22:00S. Dr. Strange 3D +13: a las 19:45E. Las locuras de Robinson Crusoe 3D ATP: a las 18:00E. Animales fantásticos y dónde encontrarlos 3D +13: a las 19:30E. Trolls 3D ATP: a las 20:00E. Entradas: 2D $ 70 y 3D $ 75.







00.05: Somos síntesis

00.30: Banda 3.0

02.30: Bien despiertos

04.00: Somos deporte

05.00: Motormanía

06.00: El Polideportivo

07.00: Somos síntesis

07.30: Bien despiertos

09.00: Concepto hogar

10.00: Por tu salud

10.30: Magdalena y el país

11.30: Debate

12.00: Princesas

12.25: Micro Iglesia El Refugio

12:30: Somos noticias

13:30: Somos deportes

14.30: In Haus

15.00: Un futuro que crece

15.30: Rafaela noticias TV

16.30: Bien despiertos

18.00: Princesas

18.30: El show de chispita

19.00: Somos deporte

20:00: Somos noticias

21:00: Rafaelinos por el mundo

21.30: Campo & industria

22:00: Atlético TV

23.00: Nota 22.com

24.00: Himno nacional