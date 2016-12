En Córdoba cayó la producción de maíz SUPLEMENTO RURAL 22/12/2016 Redacción Leer mas ...

Los cálculos finales de producción de maíz correspondientes a las campaña 2015/2016 arrojaron como resultado final una producción total en la provincia de 10.069.800 Tns, lo que representó una disminución del 16% respecto a la anterior campaña, a pesar de los márgenes económicos positivos arrojados en general.

Las inestables condiciones ambientales dejaron un saldo de 112.700 hectáreas perdidas que se habían destinado al maíz. La producción se posicionó en 10.069.800 Tns, con mermas por humedad de 220.000 Tns, según un reporte de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

La entidad destacó también que el rendimiento ponderado fue de 79 qq/ha y los márgenes económicos volvieron a terreno positivo. Las pérdidas por anegamiento ascendieron a 2.350 millones de pesos.

Frente a este contexto en el cual se desenvolvió la producción de la última campaña, la Bolsa confirmó para la provincia de Córdoba 10.069.800 toneladas de maíz recolectadas, un 16% menos que la campaña anterior.

Del total de la superficie sembrada, el 21% se sembró en fechas tempranas (hasta el 1 de Noviembre), mientras que el 79% restante apostó por siembras tardías, especialmente en el norte provincial. La incertidumbre en torno al proceso electoral de fines de 2015 contribuyó a que la decisión de siembra se difiriera lo más posible en el tiempo.

En el nivel microeconómico, los resultados volvieron a terreno positivo tanto en campo propio como en campo arrendado con márgenes de U$S 466 y U$S 244 por hectárea respectivamente. Pese a que se recuperó parcialmente la rentabilidad, ello fue a costa de las pérdidas totales o parciales sufridas por una gran cantidad de productores debido a fenómenos de anegamiento, cuyo valor en términos monetarios ascendió a 2.350 millones de pesos.

Los rendimientos actuales no variaron mucho en relación con los obtenidos años anteriores, pero, en general, superaron el promedio histórico de las últimas 6 campañas.