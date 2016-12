Presentaron Plan de Seguridad del agua Región 22/12/2016 Redacción SUNCHALES

Ampliar FOTO F. MELCHIORI// EDUARDO ALASSIA./ Ofrece detalles del plan y las autoridades siguen con atención.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera, en la sede de la Cooperativa de Agua Potable de nuestra ciudad se llevó a cabo la presentación del Plan de Seguridad del Agua.

El consejo de administración de la cooperativa sunchalense, encabezada por su titular, José Capellino, estuvo acompañado por el titular del ENRESS, Oscar Pintos; el titular de Asociativismo, Promoción de la Empresarialidad y Trabajo Decente, de la Provincia, Alfredo Cecchi.

Todo dio comienzo con una introducción en la que se ofreció una reseña de la trayectoria de la cooperativa. Se dio lectura a la Resolución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios.

Acto seguido dio la bienvenida José Capellino, quien además se mostró gratificado por el plan.

En informe de prensa la Cooperativa puso de relieve que “la forma más eficaz de garantizar sistemáticamente la seguridad de un sistema de abastecimiento de agua de consumo humano es aplicando un planteamiento integral de evaluación y gestión de los riesgos que abarque todas las etapas del sistema de abastecimiento, desde la cuenca de captación, hasta su distribución al consumidor. Este tipo de planteamiento se denomina Plan de Seguridad del Agua”. (PAS – Organización Mundial de la Salud (OMS))

En base a los principios enunciados por la Organización Mundial de la Salud, la guía práctica para la elaboración del “Plan de Agua Segura”, comprende tres componentes fundamentales: evaluación del sistema, monitoreo operativo eficaz y planes de gestión guiados por metas de protección de la salud y supervisados mediante la vigilancia del abastecimiento del agua potable.

Por Resolución del Ente Regulador de Servicios Sanitarios de la Provincia de Santa Fe Nº 1008/16, la Cooperativa de Agua Potable de Sunchales, elaboró y presentó en su sala “11 de noviembre”, el primer Plan de Agua Segura desde la cuenca de extracción (superficial y subterránea) hasta el consumidor, dando inicio a un esquema de trabajo en todas las etapas del servicio (captación, producción y distribución), que se tomarán como modelo de gestión desde los otros prestadores, por ser en la actualidad el único prestador de la Provincia de Santa Fe en certificar su proceso de agua.

Este trabajo, que demandó 8 meses de maduración, marca un punto de inflexión en la gestión responsable del recurso, posicionando -una vez más a Sunchales- a la vanguardia de acciones destacadas que se ponen de manifiesto en hechos concretos para una mejor calidad de vida para sus habitantes.

El ingeniero Oscar Pintos enfatizó que "para mí en particular es un honor estar hoy en esta ciudad Capital Nacional del Cooperativismo acompañando a una cooperativa de esta ciudad que nada más y nada menos es la primera en la Argentina que va a validar su sistema de gestión de agua potable".

"Quiero comentarles que por mis funciones he recorrido distintos lugares del país y del mundo, puedo asegurarles que para nosotros este hecho constituye un hito, del que en estos momentos, a lo mejor no advertimos la dimensión verdadera que tiene, seguramente con el tiempo va a poder apreciarse lo que este hecho significa, que hoy la Cooperativa de Sunchales esté presentando su Plan de Seguridad del Agua".

En otro pasaje destacó la actividad de la cooperativa sunchalense "es un ejemplo, yo quiero destacar el hecho puntual de la formulación de un plan de aguas seguras, pero también quiero exaltar lo anterior a esto, que es un fuerte compromiso con la gestión y en la prestación de los servicios, nosotros tenemos que apoyar porque creemos que este es el camino por el cual los servicios en la provincia de Santa Fe van a ir mejorando paulatinamente.

"Para nosotros es una profunda satisfacción estar acompañando a la cooperativa en esta presentación y quiero decirles también que es un orgullo para los sunchalenses que sea esta ciudad donde se plasme el primer plan de seguridad del agua de la Argentina".

A continuación el gerente, Cristian Marotti, efectuó la presentación que oportunamente hicieron en Salta y Eduardo Alassia ofreció una presentación con objetivos, etapas y desarrollo del plan.

Al concluir el encuentro se llevó a cabo un cóctel que “sirvió” de agasajo a las autoridades y medios de comunicación presentes.