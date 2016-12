“Ha sido un año muy difícil” SUPLEMENTO RURAL 22/12/2016 Redacción El dirigente santafesino analizó la situación luego de un complicado 2017. Expresó que a la agricultura se le devolvió lo que “le habían quitado” y que para una recuperación de la ganadería se necesita mucho tiempo. Sobre la lechería opinó que se aplicaron medidas de “maquillaje” y ponderó la gestión de Santa Fe para la constitución de la consignataria.

Es momento de balances, de análisis profundos y de un repaso obligado a la hora de proyectar los objetivos para el año que viene. Con esa intención convocamos a la charla a Gustavo Vionnet, uno de los dirigentes rurales más representativos del sector, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe.

Gustavo expresó en primer término que fue “un año muy difícil desde lo económico y desde lo climático, que afectó a toda la provincia. En el mes de abril se dio una catástrofe climática como pocas veces ha ocurrido, que llueva más de 30 días seguido no ha ocurrido. Eso ha arruinado a los agricultores que estaban con la principal cosecha que es soja, les ha arruinado una parte importante de su producción. Ha devastado los tambos de la provincia y ha complicado fuertemente la ganadería de carne, con mucha mortandad de animales y con complicaciones desde lo reproductivo que se verán dentro de 2 años. Encima económicamente saliendo de un proceso muy contrario al sector agropecuario del gobierno anterior”.

Consultamos al dirigente sobre la recuperación de la ganadería y al respecto nos dijo que “falta que suban fuertemente los stocks de carne, pero como esto es biología va a subir lentamente. Nosotros le presentamos al Ministro de la Producción un plan provincial para la ganadería santafesina, donde hay que dejar de intervenir los mercados, empezar a ver quién se queda con la renta de cada uno de los eslabones de la cadena, empezar a ver que ya no se puede seguir comercializando carne por medias reses. Eso solamente beneficia a los frigoríficos consumeros, acá hay que sacar los cortes que en general no consume la población para exportar, si los va a consumir parte de la población que los pague como los paga cualquier hijo de vecino. Pero no se puede tener con un precio político a la carne para fundir a los productores y para que la gente dilapide un capital tan preciado como la carne argentina”.

Lo consultamos sobre la situación de la agricultura a partir de la quita de retención en casi todos los cultivos y al respecto Gustavo precisó que “no se trata de un beneficio, sino de un sector al que se le devolvió parte de lo que se le había quitado. Recordemos que no había retenciones tan altas previo al gobierno anterior y salvo en soja este gobierno las quitó porque había que darle renta a la actividad. Han estigmatizado al sector agropecuario como que han beneficiado a los ricos, la verdad que el interior argentino no está lleno de ricos, está lleno de pymes que producen, que trabajan todos los días, que invierten y que había que darle la posibilidad de que tengan renta las actividades, si no se fundían los productores y sus pueblos. Las retenciones fueron y siguen siendo un gran daño para el interior argentino. Un montón de dinero que no es coparticipable que va al gobierno nacional, dinero que si se lo cobraran a los productores en ganancias porque sus empresas ganan serían coparticipables y había mucho más dinero para hacer obras y para tener mejor calidad institucional dentro de la provincia”.



LECHERIA, ESE

PROBLEMA INCONCLUSO

Los reclamos de los sectores tamberos se repiten de varios años a esta parte. En este sentido el representante de Carsfe expresó: “Vemos que existen eslabones de la cadena mucho más fuertes que otros y hay eslabones que están perdiendo su capital, que es el más débil de todos, y es el de la producción. El gobierno debería trabajar para fortalecerlo y la verdad que no ha hecho nada. Acá en Santa Fe con la colaboración del gobierno provincial estamos intentando formar una gran consignataria láctea. Eso es favorecer y empoderar al sector, esas son medidas de acción concretas. Lo demás es maquillaje, lo demás es parte de lo que tiene que hacer el Estado que es generar información. Pero no va al fondo de la cuestión. Acá no hay mercados institucionalizados de leche, hay eslabones que se apropian de la renta de otros, acá no está definido a nivel nacional si queremos una lechería en crecimiento o en achicamiento. Claramente estamos en una lechería de achicamiento porque no hay reglas claras de juego”.

Esta semana cerró un tambo en Cavour, con 350 vacas, otro establecimiento más que no pudo soportar tanta presión. No obstante no existen herramientas que permitan conocer en detalle la afectación que ha tenido el sector en los últimos años. Gustavo expresó que “la única información que se puede generar a nivel de saber qué pasa es en el Senasa y como el Senasa no divide en tambos o ganadería de cría, esa información es parcial. Es muy difícil, el Estado no la está brindando, vamos a ver si las últimas medidas del gobierno nacional tiende a mejorar la información”.

Finalmente, desde las entidades gubernamentales se habla de la gran cantidad de gremios lecheros que existen. Para Vionnet “es el argumento actual de por qué el subsecretario de lechería no convoca a las instituciones a hablar de lechería. Pero es un argumento falso, porque hubo intencionalidad política del gobierno anterior de dividir a las instituciones lecheras del país. Y lo consiguieron. A ese debe sumársele la historia de cada institución, donde gremialmente es como decir vamos a juntar a todos los partidos políticos en uno, va a ser imposible. Lo que sí se puede hacer es trabajar fuertemente en la unidad comercial y en eso podría colaborar el gobierno nacional, que no lo está haciendo, y las provincias lecheras. Santa Fe está colaborando en la constitución de la consignataria láctea. Eso es unidad comercial y eso es empoderar a un sector. Y si los productores no nos damos cuenta que si seguimos haciendo lo mismo que hicimos durante 50 años no vamos a tener resultados diferentes, para cambiar la lechería hay que empezar a confiar en algo. Hay que empezar a comercializar la leche en grandes organizaciones de productores que junten toda la leche y emparejen el poder de negociación de la industria”.