Actualizaciones normativas de 2016

Ampliar FOTO AGROINDUSTRIA SIGLEA. Sammartino y Negri en la presentación del sistema integrado de gestión de lechería.

Un informe impositivo del estudio Barrero & Larroudé especificó sobre los cambios en las principales normas impositivas nacionales y provinciales aplicables a empresas agropecuarias que se sancionaron este año. Los cambios de gobierno significativos como en el Estado nacional o la provincia de Buenos Aires generaron el comienzo de modificaciones profundas que incluyen al sector primario.

FACTURA ELECTRONICA

El 1 de noviembre la AFIP modificó la Resolución General Nº 3749 con respecto a los sujetos obligados a emitir factura electrónica por sus operaciones específicas con independencia de su condición frente al IVA, excluyendo de dicha obligación a las personas físicas, sucesiones indivisas y demás sujetos locadores de inmuebles rurales. Al quedar excluidos deben cumplir con el régimen de información específico para cada actividad.



SECRETO FISCAL

También a partir de los primeros días de noviembre la AFIP, mediante la RG 3952, estableció que los sujetos obligados a emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF) (bancos, las entidades de seguro, los agentes inmobiliarios, los escribanos, los agentes de bolsa, los operadores de tarjetas de crédito y los registros públicos, entre otros) no deben solicitarles a los clientes y/o ciudadanos con los que interactúen las declaraciones juradas de impuestos nacionales que hayan presentado ante el organismo fiscal, con el objetivo de preservar el instituto del secreto fiscal.

La norma considera que no es necesario tener en cuenta el aspecto tributario de los clientes a efectos de confeccionar su perfil de cumplimiento y, de esta manera, crea un contexto de confidencialidad y seguridad en el que el administrado puede manifestar correctamente su situación tributaria ante el Fisco.



REGIMEN DE FOMENTO PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.(LEY 27264.)

En el Boletín Oficial del 1 de agosto se establecieron diversas medidas de fomento para las PyMEs en materia de beneficios fiscales y utilización de instrumentos de crédito. Los sujetos que encuadran en la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas gozan de la eximición del impuesto a la ganancia mínima presunta, podrán imputar en un 100% como pago a cuenta del impuesto a las ganancias el impuesto sobre los créditos y débitos de las operaciones bancarias y en un 50% las industrias manufactureras medianas, podrán diferir el ingreso de las declaraciones juradas mensuales de IVA al segundo mes inmediato siguiente al de su vencimiento original, pueden solicitar que los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado originados en inversiones productivas se conviertan en un bono intransferible utilizable para la cancelación de tributos nacionales, incluidos los aduaneros, y otros beneficios.



SIGLEA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca creó el Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (SIGLeA) que se conformará como el sistema unificado de información entre los actores de la cadena láctea (productores, operadores, laboratorios) y los distintos organismos públicos nacionales y provinciales, con el fin de contar con mayor información confiable para la planificación de políticas públicas, como así también para mejorar la toma de decisiones privadas.

Los operadores comerciales que realicen la compra primaria de leche cruda y/o procesen o industrialicen leche deben informar por medio del SIGLeA, con carácter de declaración jurada, a la Subsecretaría de Lechería los recibos diarios de materia prima y el envío de muestras. La fecha límite para informar será hasta el quinto día hábil del mes posterior.

A partir de la información suministrada al SIGLeA los operadores pueden optar por enviar desde este a la AFIP la información necesaria para luego generar la liquidación única, mensual, obligatoria, universal y electrónica.

La medida alcanza las remisiones de leche efectuadas a partir del mes de noviembre.



REGISTRO DE USUARIOS DE SEMILLA

El Inase, para la campaña de soja 2016/17 y en cumplimiento de la resolución 187/2015, extendió el plazo para que los productores que hayan declarado la siembra de soja en la campaña 2015/16 (tanto por sistema RUS como por DDJJ manuales) y no hayan obtenido su “Certificado de Uso Propio” puedan hacerlo hasta el 5 de diciembre.

Los grandes usuarios de semillas que no hayan declarado la de siembra de la campaña de soja 2015/16 en el RUS no pueden utilizar semillas de propia producción para la campaña 2016/17. Y a aquellos que incurran en un nuevo incumplimiento durante la campaña 2016/17, el Inase requerirá su suspensión en los registros oficiales, sin perjuicio de las sanciones económicas previstas en la norma.