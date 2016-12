Los limones vuelven a Estados Unidos SUPLEMENTO RURAL 22/12/2016 Redacción Leer mas ...

El Servicio de Inspección de la Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS/USDA) anunció ayer que envió para su publicación en el Registro Federal estadounidense la norma final de autorización de las importaciones de limones del Noroeste de Argentina hacia ese país. De esta manera, se regresa a un mercado que fuera cerrado por una decisión judicial en septiembre de 2001.

El ministro de Agroindustria de la Nación Ricardo Buryaile señaló que "se trata de un logro muy importante por sus implicancias políticas y comerciales en la relación bilateral con Estados Unidos". Desde el cierre del mercado, tanto el Gobierno nacional como el sector han venido luchando por la reapertura. En este sentido, el Ministro destacó "el trabajo técnico conjunto realizado desde entonces por el SENASA, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Tucumán), la Cancillería y nuestro Ministerio; especialmente a través de nuestra Consejería Agrícola en Washington, con el fuerte apoyo de los gobiernos provinciales, y del sector privado para poder llegar a esta instancia".

Por su parte, la secretaria de Mercados Agroindustriales, Marisa Bircher, afirmó que "este tema es uno en los que el gobierno del presidente Mauricio Macri colocó como prioridad en la agenda bilateral con Estados Unidos".

Recordamos que el 10 de mayo pasado el APHIS/USDA publicó la propuesta reglamentaria de requisitos de importación de limones desde Argentina; el cual estuvo sometido a consulta pública hasta el 11 de agosto. A mediados de septiembre, visitó nuestro país una misión de inspección de ese organismo a la zona productiva de Tucumán y concluyó en su informe publicado el 17 de noviembre que el sistema de control oficial implementado por el SENASA satisface las condiciones para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos de mitigación de riesgo en la norma publicada y en el Plan Operativo de Trabajo.

El USDA estimó que las exportaciones anuales serían de alrededor de 15.000 a 20.000 toneladas que en valor serían alrededor de U$S 22,5 a 30 millones, realizándose en contra-estación, durante el verano del hemisferio norte (abril-agosto), cuando la producción estadounidense es muy reducida.

Si bien Estados Unidos es un exportador neto de limón en valor y volumen (U$S 185 millones y 100.000 toneladas en 2015), sus importaciones se han venido incrementado durante los últimos años para satisfacer una creciente demanda interna. En 2015, Estados Unidos importó 83.000 toneladas de limones frescos por U$S 83 millones, siendo sus principales proveedores Chile y México.