Rossi con Ford en Turismo Carretera Deportes 22/12/2016 Redacción CAMBIARA DE MARCA EN LA TEMPORADA 2017

Ampliar FOTO ARCHIVO MATIAS ROSSI. Luego de 14 años con Chevrolet solicitó el pase a Ford.

"Se dio el cambio de marca a Ford, era algo que en lo personal necesitaba", reconoció Matías Rossi, quien dejará de correr para Chevrolet.

De esa manera, le puso fin al misterio y confirmó lo que prácticamente estuvo todo el año como un rumor: a partir de 2017 será piloto de Ford en Turismo Carretera.

"Siempre dije que quería buscar cosas que me generen algo diferente. Con Chevrolet tuve muchas satisfacciones, llegamos a un excelente nivel y comenzar el 2017 así seguramente iba a ser muy similar en resultados. Necesito nuevos desafíos", comentó el piloto, que corrió para Chevrolet durante 14 temporadas.

Matías Rossi disputó hasta aquí 215 carreras en TC, todas sobre un Chevrolet. Debutó en la categoría el 11 de mayo de 2003 en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires donde no pudo largar la final tras abandonar en su serie. A partir de ahí, triunfó en 22 finales, obtuvo el título en 2014 y fue cuatro veces subcampeón.

"Seguiré en el equipo de Campanera (Laureano). Alcides Piatti trabajará conmigo y Lucas Alonso será el motorista. Ahora hay que ver en qué taller se atenderá", señaló Rossi, teniendo en cuenta que no podrán estar un Chevrolet y un Ford bajo un mismo techo en el Donto Racing.

Manifestó que "no tenemos apuro en probar, seguramente lo haremos en la semana previa a la primera fecha. En cuanto al diseño, ya que es todo nuevo, me gustaría cambiarlo".



PEDIDOS DE PASES

Con ansiedad se aguardaba la pasada reunión de comisión directiva en la sede de la ACTC, la cual finalizó cercana la medianoche del martes.

Finalmente no hubo novedades por los pedidos de cambios de marca en Turismo Carretera.

Previo al inicio, se recibió una última solicitud, de parte de Jonatan Castellano, quien pretende pasar de Dodge a Ford.

Matías Rossi y Mauricio Lambiris son los otros dos que también pidieron correr en Ford en la temporada 2017, el primero luego de realizar toda su campaña con Chevrolet y el uruguayo después de haber corrido este año con Torino.

Mientras que Juan Martín Trucco, Juan José Ebarlin, Martín Ponte, Martín Serrano, Santiago Mangoni, Norberto Fontana y Carlos Okulovich son los nombres que solicitaron correr con Chevrolet.

Hoy podría conocerse la decisión de la ACTC. Por ahora, lo único concreto es que Emiliano Spataro y Facundo Ardusso pasarán de Dodge al nuevo equipo Torino.



VARIOS ASCENSOS

La Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC dio a conocer el listado de pilotos que están habilitados para ascender de categoría en la próxima temporada:

De TC Pista a Turismo Carretera: Nicolás Cotignola (campeón), Juan Martín Bruno, Julián Santero, Sebastián Diruscio y Alan Ruggiero (deberán hacerlo con Torino o Dodge).

De TC Mouras a TC Pista: Juan Tomán Catalán Magni (cameón), Elio Craparo, Federico Paoloni; Daniel Nefa, Jonathan Vázquez, Luciano Trappa, Juan Cruz Benvenuti, Gastón Rossi, Juan Augusto Ronconi, Maximiliano López y Sebastián Reynoso.

De TC Pista Mouras a TC Mouras: Agustín De Brabandere (campeón), Lautaro de la Iglesia, Andrés Jakos, Alejandro Weimann, Santiago Alvarez, Enzo Pieraligi, Gastón Lo Valvo, Jordán Scumburdi, Ayrton Londero, Leonardo Nowak, Juan Scoltore, Cristian Beraldi, Juan Manuel Tomasello, Mario Valle y Tomás Gregorio Deharbe.