Calvo despidió el año con jefes comunales y periodistas Información General 22/12/2016 Redacción Leer mas ...

Como viene sucediendo desde hace catorce años el senador provincial y su equipo de trabajo a modo de despedida del año de trabajo reúne en una animada cena a los presidentes comunales del Departamento, Concejales, representantes de medios de comunicación de todas las localidades.

La reunión del año en curso tuvo lugar en La Bancaria con una nutrida asistencia de casi 300 comensales muy bien predispuestos y con ansias de compartir un momento sumamente agradable y cordial.

El titular del gremio bancario, Jorge Romera, ofreció un mensaje de bienvenida.

Se compartió una exquisita cena, atendida, además, en forma impecable.

La oportunidad fue propicia para evocar y homenajear a un presidente comunal que nos dejó este año, se trata de quien condujera la Comuna de Plaza Clucellas, Víctor Bertello, desaparecido en el mes de mayo.

Darío Bonino, corresponsal de LA OPINION, en esa localidad, fue el encargado de exaltar la personalidad del jefe comunal fallecido.

En el acto estuvo el actual presidente comunal, Enrique Vittorini, quien junto al senador Calvo hicieron entrega de un reconocimiento a Rosa de Bertello, viuda del extinto dirigente justicialista.

El espectáculo de este año estuvo centrado en un estupendo humorista, el Gringo de Irigoyen, quien con especial solvencia, una gran dote de talento y una estupenda voz - ya que también se expresó en el canto- supo tener interesada y arrancar las más sonoras carcajadas de la audiencia que, sin lugar a dudas hubiese querido que se prolongue su actuación.

Llegó el momento del brindis y fue Alcides Calvo quien hizo uso de la palabra, manifestando que "en mi nombre y el de mi equipo de trabajo - que durante la noche hemos ido anunciando- quiero decirles que estoy muy contento, muy agradecido de la presencia de todos ustedes. De los 46 distritos que tiene nuestro querido Departamento son 44 los que estuvieron. Estoy muy contento con la retribución que hoy nos brindan. Nos queremos tratar todos de la misma manera, aquí no hay diferencias, no quiero discriminar, para mí son todos iguales, para mi equipo son todos iguales, y en ese aspecto también quiero, no solamente agradecer a los presidentes comunales, a los intendentes -que no han estado presentes, pero los tres me han llamado- a los concejales, a los medios de comunicación, que prácticamente los 365 días del año nos atienden".

En otro pasaje aseveró que "hemos presentado 35 proyectos de ley y eso vale mucho por el equipo que uno tiene, no fue un año fácil, no es una retórica, realmente un año que tuvo muchísimos altibajos, tuvo los primeros meses situaciones muy difíciles, que uno ha tratado de ser lo más contemplativo, estar cerca de la gente, y en ello están los presidentes comunales, también están las instituciones, la gente común, que se le iba yendo su riqueza, y no sabía cómo enfrentarlo, uno realmente quiere decir que es el pasado".

Recordó que la del martes fue el décimo cuarto encuentro, haciendo votos para que en 2015, el encuentro número quince supere a los precedentes.

Tras su mensaje elevó la copa para desear paz y felicidad a todos.