"Todo lo que salió no es oficial", reconoció Massa

Ampliar FOTO ARCHIVO FELIPE MASSA. Continuaría un año más en Williams.

Durante los últimos días son varios los medios de prestigio que han dado por hecho un acuerdo entre Felipe Massa y Williams F1 para competir durante la temporada 2017.

Tanto Sky Italia como el grupo Motorsport dan por oficial la contratación aludiendo a fuentes privadas. Sin embargo, no parece que, de ser finalmente cierto, se pueda hacer oficial en el corto plazo.

La llegada o retorno de Massa a Williams estaría supeditado a la marcha de Valtteri Bottas a Mercedes, pero desde Alemania afirmaron que no tomarían una decisión al menos hasta enero.

La contratación de Bottas es una de las más esperadas al estar en el grupo de pilotos talentosos con cierta experiencia en su historial y especialmente al ser un chico de Toto Wolff.

Sin embargo, su marcha habría provocado incertidumbre en el equipo de Groove, que sin tiempo de reacción se quedaría únicamente con el inexperto Lance Stroll para afrontar una temporada con cambios de normativa técnica, motivo suficiente para que desde Williams vean con buenos ojos el retorno de Massa, quien anunció su retiro al finalizar la temporada 2016.

Un piloto del entorno de Williams, como Adrián Sutil, lleva sin subirse a un F1 desde 2014, en tanto que otros carecen de experiencia, como Alex Lynn.

Buscando confirmar los rumores, el medio brasileño "globo.com" se puso en contacto con el piloto de Sao Paulo, quien afirmó encontrarse de vacaciones en estos momentos.

"Estoy en lo mío, tranquilo, pero debo reconozco que todo lo que salió no es oficial", sostuvo, en referencia a la probable extensión de su vínculo con Williams por una nueva temporada en la Fórmula 1.