Bottero negó haber pedido por Ganancias Locales 22/12/2016 Redacción Leer mas ...

El concejal del Frente Progresista, Germán Bottero, desmintió ayer que haya solicitado al área de contaduría del Concejo que no proceda a efectuar la retención del impuesto a las Ganancias sobre el aguinaldo tal como deslizaron desde el Departamento Ejecutivo.

"Lo que está claro es que en el Concejo Municipal se resolvió que nadie cobre el bono de fin de año de 2.800 pesos acordado entre la Festram y los municipios y comunas. Cuando digo 'nadie' me refiero a concejales y funcionarios políticos como secretario y prosecretario. Pero yo no pedí nada sobre Ganancias, la verdad desconozco quién lo sugirió y si hay una operación detrás, pero no es la verdad", subrayó Bottero en diálogo con LA OPINION.

Asimismo, dijo que "si el Intendente y los secretarios de Gabinete van a cobrar el bono tal como lo dijo el comunicado de la Juventud Radical, que se hagan cargo de la decisión, en el Concejo se decidió que no y punto. Pero como creemos que los concejales no deben percibir el bono de fin de año, tampoco lo deben hacer el Intendente y los 45 o 50 miembros del gabinete entre secretarios, asesores y personal político".