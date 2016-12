Puntos principales Nacionales 22/12/2016 Redacción Leer mas ...

La reforma del Impuesto a las Ganancias aprobada por el Senado implica que a partir de 2017 paguen ese tributo 1,4 millones de trabajadores, mientras que actualmente lo hacen 2,2 millones. Así lo informaron oficialmente las autoridades de la Comisión de Presupuesto, a partir de la suba del mínimo no imponible, que será de 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos y de 27.941 pesos brutos para solteros.

Entre las claves de la reforma se encuentran los nuevos impuestos al juego y a las operaciones especulativas con el dólar futuro. A continuación, los puntos principales del proyecto:

-El mínimo no imponible sube a 37.000 pesos brutos para casados con dos hijos y a 27.941 pesos brutos para solteros.

-La deducción por familiares se establece por cónyuge en 48.000 pesos y por hijo de hasta 18 años en 24.432 mil pesos.

-El mínimo no imponible para jubilados pasó de cinco a seis jubilaciones mínimas, lo que equivale a 33.500 mil pesos mensuales.

-Para los monotributistas, las escalas se incrementan en un 75%: pasan de 400 y 600 mil pesos anuales y a 700 mil y $1.050.000.

-Se incorpora la deducción por alquileres, horas extra y viáticos en hasta un 40% de la ganancia mínima no imponible.

-Se fija en un 22 por ciento el monto que pueden deducir los trabajadores radicados en la Patagonia por zona desfavorable.

-Las escalas, que antes comenzaban en el 9%, ahora empiezan en el 5%.

-El ajuste de las deducciones y de las escalas será automático por ley en base al índice RIPTE.

-Se incluye una cláusula en la que se garantiza que a las provincias se les compensará lo que dejen de percibir por coparticipación de Ganancias con una mayor distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

-Como fuente de financiamiento, se mantiene la propuesta original del oficialismo de gravar el juego: 2,5% sobre las apuestas online y 0,75 sobre apuestas tradicionales.

-Se incrementa la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las utilidades de las actividades derivadas del juego del 35% al 41,5%.

-Habrá un impuesto del 15% a las operaciones especulativas con dólar futuro. Quedan excluidas las operaciones de comercio exterior.

-Se establece que los jueces, fiscales, defensores y todos los empleados del Poder Judicial que ingresen a partir de 2017 pagarán Ganancias.