Mejora salud de niño con cáncer

En continuidad de información de LA OPINION online en cuanto a salud del pequeño Noah -hijo de la argentina Luisana Lopilato y el canadiense Michael Bublé-, en esta ocasión damos a conocer que los últimos estudios que le realizaron al niño, que lucha contra un cáncer de hígado, detectaron una mejoría.



Noah, el hijo mayor de Luisana y Michael mejora en su estado de salud, en la lucha contra el cáncer de hígado que lo aqueja y que inició hace 50 días.



Según informó el portal de espectáculos Teleshow, los últimos estudios que le realizaron detectaron una mejoría. Si bien la misma no es la que esperaban, tanto los médicos como los padres del pequeño están conformes con el resultado.



Con este resultado favorable, Noah concluyó la primera parte de la quimioterapia. En tanto se sabe que el lunes 26 de diciembre el niño comenzará con la segunda fase, la más intensa y fuerte, y las esperanzas son grandes ya que si no hubiera respondido de manera positiva al tratamiento, no se hubiera pasado a esta siguiente etapa.