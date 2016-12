4 Detenidas por fraude

Las detenciones de las sospechosas, cuatro mujeres de entre 40 y 50 años entre las que se encuentran docentes y no docentes, fue llevado a cabo por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), tras una investigación iniciada en abril pasado.



300 REEMPLAZOS TRUCHOS



Se supo que se las acusa de haber cobrado unos 300 reemplazos que nunca se hicieron.



La investigación se inició en una auditoría motivada en una denuncia por una escuela de la ciudad de Santa Fe, y en principio se descubrió que al menos once agentes habían sido designados como reemplazos a pesar de que los titulares habían cumplido en forma normal sus funciones.



MANIOBRA DESCUBIERTA



La situación irregular, de acuerdo al colega La Capital, fue advertida en principio por una directora que descubrió la sustracción de claves del sistema informático y enseguida comprobó que la información era fraudulenta, ya que refería a personas que hicieron reemplazos, a pesar que nunca los habían hecho en su institución.



Los reemplazos eran sobre personas que tenían licencias con goce de sueldo, a pesar de que concurrían normalmente a sus trabajos.



ANOMALIA DETECTADA



Después, por una auditoría interna del Area de Recursos Humanos del Ministerio de Educación provincial se detectó que los mismos nombres encontrados por las autoridades del establecimiento educacional que hicieron la denuncia fueron hallados en otras 26 escuelas, con funciones docentes y no docentes.



Además, esas personas, no contaban con títulos habilitantes para el desarrollo de esas labores. Se conoce que para llevar adelante la maniobra se utilizaba siempre la misma clave, que había sido robada en la primera escuela denunciante.



POR DEFRAUDACION



Las cuatro detenidas fueron acusadas de defraudación al erario público, y su situación definida en una audiencia imputativa, contemplada en el sistema judicial santafesino.