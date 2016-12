La falta de cajeros se nota estos días Locales 21/12/2016 Redacción En nuestro país hay 60 cajeros automáticos cada 100 mil habitantes, mientras en Brasil 114, casi el doble. ¿Tan difícil es solucionarlo?

Ampliar FOTO J. BARRERA COLAS. Las largas e incómodas esperas son habituales.

Es cierto que no siempre es lo mismo, pero en vísperas de fiestas como las de Navidad y Año Nuevo que tenemos prácticamente encima, los feriados y en especial fines de semana largos, en toda la Argentina se vive el que bien podría denominarse "drama de los cajeros", en especial cuando deben hacerse largas colas en las veredas, muchas veces bajo el sol y soportando la intensidad de los calores de verano, con un ingrediente bastante importante aquí en Rafaela por las temperaturas muy altas que aquí se registran, más aun cuando de sensación térmica se habla.

Aunque se han ido agregando cajeros -todavía muy lejos de la cantidad necesaria-, y también ampliado y mejorado los lugares en que funcionan, es muy sencillo advertir que todavía no es satisfecha la demanda por parte de los usuarios, que deben participar de esas mencionadas largas colas para esperar su turno, con la consabida pérdida de tiempo, hoy tan necesario para dedicar a otras actividades.

No sólo estamos bajos en cantidad con relación al mundo, sino también se suman inconvenientes como el rápida falta de dinero, dándose casos que un mismo viernes por la tarde -en que durante la jornada matutina funcionan los bancos-, ya comienzan a aparecer cajeros automáticos desprovistos de dinero, aún con la reciente incorporación de los billetes de 500 pesos.

De paso, ¿cómo está la Argentina en materia de cajeros comparada con el resto del mundo? Las cantidades que consignaremos son cantidad de cajeros cada 100.000 habitantes, tal como figura en las estadísticas de 2015, es decir, bien recientes. Canadá es el país que más avanzado está en la materia con 220 cajeros cada 100.000 personas, mientras que Estados Unidos dispone de 174, Australia 164, Alemania 121, Austria 118, España 116 y Francia 106, tomando un grupo de naciones del primer mundo y elevado desarrollo. En nuestra región Brasil tiene 114 y Chile 55, en cambio países del tercer mundo y entre los más atrasados en la bancarización de su población aparece Argelia con 8, sin dudas muy pocos, pero los hay todavía mucho peores como Afganistán 0.9, Burkina Faso 1.28, Congo 1.29 e Irak 1.87 cajeros por cada cien mil habitantes.

Pero claro, a todo esto ¿cuántos hay en nuestro país? Pues 60,55 cajeros automáticos, lo que nos posiciona en un nivel intermedio, casi igual que los chilenos pero apenas con la mitad de los que disponen los brasileños, por citar ejemplos cercanos. Estamos muchísimo mejor que los países de mayor atraso, pero también bastante lejos de los desarrollados.

La solución, que puede ser paulatina, no aparece excesivamente complicada. Es que los bancos fueron los que más dinero ganaron en los últimos años, por lo cual no significaría una inversión desequilibrante para sus finanzas el tener que invertir, por ejemplo, en cierta adecuación de sus instalaciones e incorporación de más cajeros, en cantidad que se establezca de acuerdo a las necesidades de la gente, pensando en su mayor comodidad y la pérdida de tiempo que significa el tener que hacer largas y a veces incómodas esperas para acceder a su propio dinero.

Aunque desconociendo la metodología, es muy probable que una circular del Banco Central en ese sentido, con un plazo para adecuarse a la normativa, podría encaminar la cuestión.

Es que este problema de los cajeros abarrotados o vacíos de dinero, no sólo aparece aquí quizás no en la máxima expresión del problema, sino también en muchos otros lugares del país donde la situación es exactamente la misma, en especial en los lugares de turismo concentrado. En Mar del Plata, por tomar uno de ellos, desde hace años durante los veranos, las colas en los cajeros llegan a extenderse más de una cuadra, siendo la espera nunca menor a los 40 minutos a una hora. Una comodidad que no se les ofrece a los turistas, e incomoda a los habitantes marplatenses, cuando la solución no sería demasiado complicada.

Pero bueno, las cosas más sencillas suelen ser tan complicadas de darles solución como aquellas más difíciles.