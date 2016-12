Con amplio consenso, avanza en el Senado la reforma de Ganancias

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El Senado avanzó ayer con la firma del dictamen para el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias consensuado entre el Poder Ejecutivo, la CGT y los gobernadores y lo aprobará hoy, con el fin de que la Cámara de Diputados lo convierta en ley este jueves.

Tras reunirse con la CGT el último lunes y con los gobernadores este martes por la mañana, los funcionarios del Poder Ejecutivo concurrieron por la tarde al Senado para acercarle a los legisladores nacionales el contenido del acuerdo. En base a lo acordado entre el Gobierno, la CGT y los gobernadores, los senadores reformaron el proyecto que había aprobado la oposición en la Cámara de Diputados y luego, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, le dieron dictamen con la firma de 14 legisladores.

Este miércoles el Senado sesionará a partir del mediodía con el fin de aprobar el proyecto y girarlo rápidamente a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en que sea convertido en ley el próximo jueves. El proyecto establece finalmente un mínimo no imponible de 37 mil pesos bruto para casados con dos hijos y 28 mil para solteros, con deducciones por padres, hijos e hijastros hasta 18 años y cónyuge.

Con esta reforma, dejarían de pagar el impuesto 400 mil trabajadores en relación de dependencia y 140 mil monotributistas, según lo explicaron en la reunión de la Comisión de Presupuesto el presidente del cuerpo, Juan Manuel Abal Medina, y el vice, Julio Cobos, mientras el proyecto final todavía estaba siendo redactado.

También se precisó que para los jubilados, la cifra no imponible pasará de cinco jubilaciones mínimas a seis, lo que equivaldría aproximadamente a 30 mil pesos mensuales. Respecto de los monotributistas, las escalas a partir de las cuales pagarán Impuesto a las Ganancias pasarán de 400 mil pesos anuales para casados con dos hijos y 600 mil para solteros a 700 mil y 1 millón, respectivamente.

La novedad de la iniciativa es que los jueces, fiscales y empleados judiciales que sean nombrados luego del 1 de enero de 2017 comenzarán a pagar el Impuesto a las Ganancias. La reforma, tras ser convertida en ley, tendrá un costo fiscal de 34 mil millones de pesos netos, es decir, 7 mil millones más que lo previsto en el Presupuesto 2017.

Para financiar ese costo, el proyecto establece un impuesto al juego, IVA para extranjeros que trabajan en el país y un gravamen sobre el dólar futuro. En el caso del impuesto al juego, se fija una suba de la alícuota de Ganancias que pagan los casinos de 35% a 41,5% y se establece un gravamen del 2,5% sobre las apuestas online y 0,75 en apuestas tradicionales.

Según explicaron los asesores económicos de la Comisión de Presupuesto, encargados de la redacción de las modificaciones al proyecto, las personas extranjeras que trabajan en relación de dependencia no pagan IVA hoy en día por no tener CUIT.

Se estableció entonces que las empresas paguen el IVA por el empleado extranjero. Por último, se gravará con un 15% las operaciones de dólar futuro de "transacciones especulativas", según explicó Cobos, quien precisó que "con los nuevos impuestos se recaudarán 6.782 millones de pesos".

Dado que el impuesto al juego no es coparticipable, se incluyó en el proyecto una cláusula transitoria que señala que en el ejercicio del 2017 las provincias sean compensadas con Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para cubrir los recursos que dejarán de percibir por la modificación de Ganancias. El Gobierno se comprometió con los mandatarios provinciales a rediscutir ese mecanismo el año próximo con miras a 2018.