Las escuelas reciben $ 1.400.000 del FAE

Ampliar FOTO MUNICIPIO FAE./ Pablo Zwiener, Carolina Pelegry, Luis Castellano, Jerónimo Rubino y Florencia Raviolo.

Ante un importante número de directivos de las escuelas de nivel inicial, primario y secundario de la ciudad, el intendente Luis Castellano concretó una nueva entrega de aportes correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), a través del cual se destinan recursos locales a solventar las necesidades de los distintos establecimientos.

El acto se realizó en la Escuela Nº 1.359 “J. B. Languier” y contó con la participación del secretario de Educación del Municipio Jerónimo Rubino, la titular de la Regional III de Educación Carolina Pelegry, los integrantes de la Comisión Evaluadora Pablo Zwiener (Federación de Cooperadoras) y Florencia Raviolo (Regional III de Educación).

Previo a la entrega de los aportes, Rubino hizo referencia a la distribución de ejemplares de la revista “Posta. Juventudes imaginando identidad”. Se trata de una publicación editada por la Secretaría de Educación del Municipio y que reúne textos seleccionados en el 1º Concurso Literario para Jóvenes.

“Los invitamos a que aprovechen a leerlos y que los pueden leer sus docentes, porque es la palabra de estudiantes de las escuelas de la ciudad, contado cosas que les suceden a ellos, con fantasía, con ficción, con situación interesante, que hacen de estos textos un material que también se puede utilizar en clase”, expresó el funcionario.

La entrega del FAE asciende a 1.400.000 pesos que serán destinados a equipamientos ($ 246.000) y obras de infraestructura ($ 1.154.000). Todos los proyectos fueron definidos por las escuelas, y oportunamente aprobados por la comisión de FAE, por considerarlos de importancia para el funcionamiento escolar.

En este sentido, Zwiener recordó a los directivos algunos de los criterios que la Comisión tiene en cuenta para las aprobaciones de los proyectos. “Si las prioridades fijadas a principios de año no son las mismas que al finalizarlo y aparecen nuevas, no hay ningún problema. Sólo necesitamos saberlo. Y si no estaban contempladas, tendrán que realizar el mismo procedimiento”, puntualizó.

Por su parte, Pelegry destacó el trabajo conjunto realizado este año con la Secretaría de Educación. “Hemos conformado un trabajo en equipo muy interesante entre el Municipio y la Delegación. Me parece importante que compartamos espacios en los territorios y que tengamos los mismos intereses. Cada una de las cosas que hemos hecho este año las hemos podido consensuar”.

“El aula es el espejo más claro de cómo está la comunidad hoy”, afirmó Castellano, quien dijo que “llegamos a fin de año y no es poco llegar a fin de año después de meses complejos, difíciles no solamente desde lo económico sino también desde lo social”.

Posteriormente manifestó que “esta entrega de 1.400.000 es la tercera correspondiente a 2016. En total entregamos por FAE 4.891.000 pesos. Esto se complementa con el programa de Inclusión Educativa, la Escuela Municipal de Oficios, la entrega de becas”.

“En los momentos de crisis uno siente la dificultad de cómo poder llegar a todo con el mismo dinero porque crece la demanda y las posibilidades de pago son menores”, explicó el Intendente, quien agregó que “en educación, cultura, deporte y las actividades comunitarias, es en donde más fuerza hay que poner en momentos de crisis”.

"Estoy convencido que lo que tenemos que sostener en este momento es la educación”, remarcó Castellano y añadió: “Quiero hacer un sincero agradecimiento a los directivos y docentes que están sosteniendo el sistema educativo. El sistema educativo formal e informal porque hay lugares y momentos en los que el sistema formal tampoco puede abarcar todo pero el esfuerzo que se hace en cada una de las escuelas y las aulas es muchísimo”.

“Por eso, desde el gobierno local, provincial y nacional tenemos que estar acompañando ese esfuerzo porque apostar, ayudar, respaldar y tener como eje directivo las políticas de educación es lo que nos va a ayudar a salir de las crisis de valores que tenemos”, sostuvo.

Luego aclaró que “la escuela sigue siendo el refugio más importante de los valores que, en muchos casos, la comunidad ha perdido y los docentes son los que, de alguna manera, vuelven a implantar esos valores en el aula. Cuesta mucho porque hay enormes dificultades, ruptura de vínculos familiares y, a veces, el refugio está en el aula”.