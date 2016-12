Los ediles no cobrarán el bono de fin de año Locales 21/12/2016 Redacción Leer mas ...

Ampliar FOTO PRENSA CONCEJO DETALLES./ Edelmiro Fassi dio detalles de la excepción a CCA que se votará a favor mañana.

En la mañana de ayer, los concejales de la ciudad se reunieron en Presidencia para determinar qué postura adoptarían ante la posibilidad del cobro del bono de fin de año.

El presidente del Cuerpo Legislativo, Silvio Bonafede, presentó el acta acuerdo rubricada entre los Municipios y Comunas y la FESTRAM, en donde se obligaba al pago de $ 2.800 en los primeros días de enero. A este beneficio, en principio, estaban comprendidos los ediles. Y fue por eso que se puso a consideración de todos la postura a adoptar.

La decisión final fue unánime: ninguno de los 10 cobrará el bono. De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, el bloque del PJ abonará de sus bolsillos lo correspondiente a sus secretarios de bloque. Se estimaba -aunque no estaba confirmado- que el resto de los partidos adoptaría una postura similar.



OK A CCA

Por otra parte, los concejales se reunieron ayer con Edelmiro Fassi, funcionario dedicado a la recaudación municipal, quien dio detalles del proyecto elevado por el Ejecutivo para eximir del pago de una serie de tributos a Carreteras Centrales Argentinas SA (CCA SA), la empresa encargada de llevar adelante la obra de la Variante Rafaela.

De acuerdo a la ordenanza tributaria, Rafaela estaba en condiciones de exigir una cifra millonaria (nunca cuantificada oficialmente) a la empresa. Sin embargo, Vialidad Nacional le pidió que no lo cobre, en función de la importancia de la obra y que en otras localidades nunca abonaron nada. Esos fueron los argumentos esgrimidos por Fassi.

Finalmente, el tema será incluido en el orden del día del próximo jueves y, en principio, tendría el aval de la oposición.