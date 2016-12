"También quedamos felices por cómo se llegó al éxito" Deportes 21/12/2016 Redacción Marcelo Miretti explicó sus sensaciones en el sitio de la Federación Santafesina

Ampliar FOTO FEBASANTAFE.COM.AR CUERPO TECNICO./ Martinuzzi, Miretti y Velazco.

El sitio oficial de la Federación Santafesina de Básquetbol publicó una entrevista con el rafaelino Marcelo Miretti, entrenador del seleccionado santafesino U17 que logró el título argentino el fin de semana pasado en Goya.

“Son las mejores sensaciones, quedamos muy felices por la obtención del campeonato, pero también por cómo se llegó a ese éxito, por cómo se desarrolló la preparación. El día 5 ya estuvieron todos los jugadores en Ceres, se entrenó mucho en doble turno y hubo enorme compromiso de los jugadores en aceptarlo en esta época del año. Fue la base para lo que se logró. Hubo mucha contención en la ciudad y con el cuerpo técnico para que estén bien. Ahí dimos el primer paso”, explicó Machi.

Quien había guiado a Noroeste al logro provincial, agregó que “había que tener una idea colectiva tanto en defensa como en ataque. Todos opinaban de nosotros, que los chicos eran una muy buena camada pero que por ahí se quedaban a un paso de la gloria porque buscaban el lucimiento personal y no colectivo. Hicimos hincapié en eso, lo entendieron y lo llevaron al campo. Para mí fuimos los que más jugamos en equipo en el torneo, salvo en la final, que al ser un partido tan diferente a veces no te deja mostrar todo el potencial”.

El actual técnico de Atlético Ceres Unión manifestó que “hay que saber que cuando se trabaja en equipo en ambos costados de la cancha dejado de lado los egos siempre se está mucho más cerca de los objetivos”. A la hora del análisis del certamen, Miretti resumió: “El torneo fue muy bueno, con muchos jugadores de selección argentina, y encuentros muy buenos para ver. Cuando hay buenos equipos, el título se lo lleva el que trabaja en forma colectiva. Ese el premio que se llevan los chicos porque dejaron de ser una buena camada para ser campeones argentinos”.

En su definición sobre los jugadores del plantel, mencionamos a los chicos que juegan en Libertad de Sunchales. Sobre Manuel Alonso, a quien dirigió hasta mediados de año en CACU, dijo que "para mí es base de selección argentina, 1,95 metros de notable torneo, sumó en todos los rubros, defendió a los mejores del rival. Para seguir desarrollando”.

En cuanto a Nicolás Reynoso afirmó que “es el jugador que el rival no planifica defender pero que siempre produce para el equipo. Rebotes, defensa, puntos. Desde el silencio nos dio muchísimas cosas”. Y de Facundo Breques afirmó: “mucha potencia en sus piernas, el revulsivo, el que nos daba el oxígeno en los momentos complicados. Defendió la última bola para ser campeones con el corazón”.