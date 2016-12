“En el fútbol todo se puede” Deportes 21/12/2016 Martin Ferrero El 3 a 0 trajo optimismo por barrio Alberdi. Oscar Carniello hizo referencia a la importancia de la victoria ante Patronato y, aunque sabe que es difícil la situación de la ‘Crema’, se ilusiona con seguir dando pelea, como sus compañeros. “Estamos más esperanzados que cualquiera”.

Ver galería 1 / 2 - FOTO J. BARRERA BUEN CIERRE. / Atlético le ganó a Patronato 3 a 0 en el último juego del año y se fue a las vacaciones con todas las esperanzas. FOTO ARCHIVO CARNIELLO. / "Los jugadores de fútbol no somos desechables".

Atlético de Rafaela cerró el año último en los promedios, como empezó e incluso apenas pudo descontar un solo punto a los rivales directos. Junto a Belgrano de Córdoba fue el peor de 2016, con 26 puntos en 30 partidos disputados. ¿Es posible que la ‘Crema’ piense en salvarse del descenso? La respuesta es sí, porque no lo ven como algo imposible, aunque sí reconocen la dificultad de conseguirlo por la distancia que hay en la tabla entre ellos y los otros… “En el fútbol todo se puede. Estamos más esperanzados que cualquiera”, contó Oscar Carniello (28 años), alzando la bandera del optimismo.

“Merecemos tener algunos puntos más pero los merecimientos en el fútbol no existen. Ahora hay que arrancar de cero, renovar las ilusiones otra vez y hacer una pretemporada para arrancar de la mejor manera el próximo año” apuntó, y luego advirtió: “Cuando metamos tres partidos seguidos nos vamos a poner en la pelea de igual a igual como todos”.



-¿Les faltó esa regularidad en esta primera parte del torneo?



-Sí, nos está faltando eso, en algún momento del torneo ganar tres o cuatro partidos seguidos, ese será nuestro primer objetivo para lo que viene.



-Pudieron cerrar el año como querían, con un triunfo inobjetable.



-Veníamos de semanas complicadas, habíamos demostrado una mejora, una pequeña ilusión, contra San Martín (en San Juan ganaron 3 a 0) y volvimos a perder. Este partido (vs Patronato) era importante para nosotros y teníamos que ganar sí o sí para irnos con la ilusión de que el año que viene todavía estamos en la lucha, los tres puntos los necesitábamos como el agua.



-Y cortaron unas cuantas rachas…



Sí, muy contento porque volvimos a ganar de local, con nuestra gente y eso era lo más importante, para que vuelvan a confiar en nosotros. Cuando arrancamos el torneo la idea era recuperar la localía, nosotros acá éramos muy fuertes y llevarse un empate era todo un logro, no perdíamos un partido prácticamente. Siempre jugando bien y ante cualquier rival. Por suerte pudimos cerrar el año con una alegría.



-Y esa alegría muy merecida, una victoria justa.



-Creo que sí. Nos dio tranquilidad el gol, nos estaba faltando eso. En los últimos partidos teníamos que convertir antes que el rival. Cuando podíamos convertir nosotros primeros íbamos a estar más tranquilos, nos empezamos a soltar, el equipo se vio bien con la pelota, empezamos a presionar en todas las líneas y eso sirvió, la contundencia también fue importante.



-En lo personal, cerrás un año bastante especial con tu regreso a Atlético, al fútbol de Primera…



-Sí, en su momento tuve la posibilidad de ir a otro lugar, con mi familia decidimos quedarnos, no ir a un lugar donde no íbamos a estar de la mejor manera, esperé seis meses, se dio lo de Atlético y estoy agradecido a la dirigencia que se portó muy bien conmigo, lo mismo el cuerpo técnico que me dieron la posibilidad de jugar, no me quedan más que palabras de agradecimiento. Después me tocaba la parte de demostrarles a ellos y primero, a mí, a la gente, que estaba a la altura y que los jugadores de fútbol no somos desechables ya que a veces se nos trata de esa manera y no es fácil.

Terminando de esta manera, jugando cuatro partidos seguidos, que hace bastante no lo hacía, me pone muy contento, feliz con mi familia, la gente que quiero en Rafaela, luchando por dejar a Atlético en Primera, en lo personal no puedo pedir más nada.



-Y lo hiciste con creces, terminaste jugando en tu posición, en gran nivel pero también lo supiste hacer en el lateral y cumpliste.



-Sí, en la pretemporada y cuando “Chocho” (Llop) me confirmó que iba a quedar me dijo que me iba a utilizar en esa posición (de cuatro), que tenía que pelearla con Eros Medaglia y le dije que con tal de jugar lo hacía en cualquier posición. Le metí lo mejor de mí, después por lesiones me tocó jugar de central, posición que jugué mucho tiempo y me gusta, pero con tal de ayudar, dar una mano sea dentro o fuera de la cancha, voy a estar disponible siempre.