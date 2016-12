Operaron a Macri por una disfonía Nacionales 21/12/2016 Redacción El fin de semana iniciará sus vacaciones en Villa La Angostura.

Ampliar FOTO NA BRINDIS. Macri con los periodistas acreditados en Casa Rosada.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Mauricio Macri fue sometido ayer a una microcirugía láser por un pólipo que le afectaba las cuerdas vocales y le producía una disfonía, aunque al poco tiempo de la operación retomó la actividad oficial y el próximo fin de semana partirá de vacaciones a Villa La Angostura, donde permanecerá unos 15 días.

La intervención, que consistió en la extracción de un pólipo en la cuerda vocal izquierda, se realizó en horas del mediodía en un consultorio médico ubicado en Bulnes 1954, en el barrio porteño de Recoleta, y el Gobierno informó que el mandatario podrá realizar "vida normal".

"Una vez extraído el pólipo, ya está. Deberá realizar un control posoperatorio en un mes", precisó el director de la Unidad Médica Presidencial, Simón Salzberg. En declaraciones periodísticas, el médico señaló que ahora el jefe de Estado deberá "optimizar el uso de las cuerdas vocales", ya que la lesión se debió al "uso intensivo o abusivo de la voz". La "microcirugía láser", que duró menos de diez minutos, fue llevada a cabo por el otorrinolaringólogo Rafael Perrone, quien le "reseccionó un pólipo en la cuerda vocal izquierda que le provocaba una disfonía".

Por su parte el vocero presidencial, Iván Pavlovsky, resaltó que el líder del PRO seguirá con su agenda de actividades de manera "normal", aunque aclaró que lo hará "cuidándose con el uso de la voz".

Tras su segundo paso por el quirófano en lo que va del año (el primero había sido por una lesión en la rodilla), el jefe de la Casa Rosada encabezó un brindis con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, en donde destacó que "hay mucho por hacer" en la Argentina y subrayó que está "convencido de que este es el camino".

"Fue un año positivo para la Argentina y positivo para los argentinos, para la Casa Rosada, la convivencia. Hemos recuperado un espacio de tranquilidad y respeto. Hay mucho por hacer, no es fácil. Nunca dijimos que iba a ser un camino fácil. Pero lo bueno es que los argentinos no nos rendimos, siempre vamos para adelante y estoy convencido de que en este camino con el esfuerzo compartido cada días vamos a estar mejor", sostuvo.

En el Comedor Presidencial, el líder del PRO afirmó que la Casa Rosada se transformó en "un espacio de tranquilidad y respeto", en medio del silencio pedido por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que no fuerce las cuerdas vocales. Junto a Macri también estuvieron los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; y de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; así como también el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis. Finalmente, Pavlovsky explicó que Macri "después de las fiestas tiene pensado tomarse unos días de vacaciones" y precisó que "el 25 de diciembre viajará al Sur", donde permanecerá 15 días en familia.