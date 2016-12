La ministra Balagué cruzó a los gremios Información General 21/12/2016 Redacción "No pueden decir ya que las clases no comienzan en 2017".

Ampliar FOTO ARCHIVO BALAGUE. Dispuesta al diálogo.

La ministra de Educación, Claudia Balagué, salió al cruce de los gremios docentes, que tras calificar de insuficiente el bono de fin de año, adelantaron que "así no arrancan las clases en 2017".

"No nos parece que haya que adelantar algún pronóstico, de ya decir que no se van a comenzar las clases", dijo Balagué. Para la ministra "todavía no empezamos a dialogar" con los docentes, por lo cual confía "que de ese diálogo tiene que surgir la mejor propuesta que contemple los intereses y necesidades de todos. Y de allí por supuesto iniciaremos el ciclo lectivo como todos los años".

Consultada por el llamado a paritarias, la titular de la cartera educativa provincial dijo que "todavía no tenemos la fecha, pero sí estamos dispuestos a trabajar lo antes posible, cuanto antes mejor".



REEMPLAZOS

TRUCHOS

En escuelas del departamento La Capital el fiscal Roberto Apullán está investigando una defraudación contra el Estado provincial, consistente en cientos de reemplazos truchos, quienes cobraban pero no cumplían ninguna tarea.

El fiscal del Ministerio Público de la Acusación explicó que “esta investigación comienza con una denuncia del Ministerio de Educación por reemplazos no realizados” y que luego de ahondar la investigación “llegamos a la conclusión de que se habrían producido algunas defraudaciones varias en ese marco bajo la modalidad de registrar reemplazos inexistentes como también algunas licencias de corta duración que, en realidad, no existieron”.

Ya hay cuatro personas detenidas entre personal docente y no docente, apareciendo involucradas numerosas escuelas, aunque hay muchas más personas imputadas.