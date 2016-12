"Aceptamos para no trabar la solución" Locales 21/12/2016 Darío H. Schueri LIFSCHITZ SOBRE GANANCIAS

El gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz señaló, tras el encuentro entre los gobernadores y el ministro del Interior en el que se analizó el acuerdo entre el gobierno nacional y la CGT en torno a Ganancias, que se apuntó a “salir del atolladero y no trabar la solución”.

Lifschitz se mostró conforme con la propuesta, que ahora deberá ser debatida en el Senado para luego volver a la Cámara de Diputados. “En principio estamos de acuerdo aunque obviamente no está en el ciento por ciento de las cosas que pretendíamos”, refirió el Gobernador santafesino, quien agregó que tenemos “voluntad de los gobernadores de salir del atolladero y allanar el camino que permita resolver la demanda de los trabajadores”.

“El salario no puede ser castigado con impuestos; por eso vemos como un punto favorable el acuerdo alcanzado entre la CGT y el gobierno. En ese sentido, tratamos de no trabar la posibilidad de una solución que aparece como una salida lógica y razonable”, indicó.

En relación con el impacto fiscal que el acuerdo provocará en las cuentas públicas, Lifschitz señaló que en el caso de Santa Fe “ya tenían prevista una pérdida de recaudación de entre 1.200 y 1.300 millones de pesos, de acuerdo a lo que se había votado en el presupuesto de la Nación”.

Sin embargo, resaltó el ofrecimiento del gobierno nacional de cubrir parte de esa diferencia en la recaudación con un porcentaje de los recursos que actualmente conforman el fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que pertenece a las provincias y administra la Nación. “Probablemente no compense la totalidad, pero entendemos que aún así es una solución positiva”, destacó.

Efectivamente, el Ministro del Interior Rogelio Frigerio acordó con los gobernadores cubrir con ATN el costo fiscal extra de Ganancias que será de 7 mil millones más que el original. Las provincias no querían ceder más fondos.

No participaron de la reunión con el Ministro nacional el salteño Juan Manuel Urtubey (mandó a su vice), el formoseño Gildo Insfrán y el pampeano Carlos Verna.

Frigerio les explicó que de los 27 mil millones de pesos previstos en el Presupuesto para la modificación de Ganancias, el nuevo proyecto provocará un salto a alrededor de 33.700 millones. De esa diferencia de casi 7 mil millones de pesos, la mitad le corresponde costear a las provincias.

Durante la mañana de ayer martes en el hotel Savoy un significativo número de gobernadores acordaron respaldar el proyecto siempre y cuando no implicara un costo mayor a los 13.500 millones que habían aceptado. Frigerio aceptó la exigencia y determinó que el costo extra se cubrirá con giros automáticos de ATN. Los ATN se reparten históricamente de manera discrecional y le han servido al Poder Ejecutivo para castigar a gobernadores díscolos. Esta vez, según explicó Alfonso Prat Gay, se girarán de manera automática de manera "provisional".