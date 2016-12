Mársico: "adquirir cultura de rendición de cuentas seria" Locales 21/12/2016 Redacción EL DEMOPROGRESISTA HABLO SOBRE EL PRESUPUESTO 2017

Lisandro Mársico, concejal demoprogresista (FPCyS) efectuó consideraciones sobre el proyecto de ordenanza de Presupuesto Municipal 2017.

“Junto a su función política de control republicano del poder, el presupuesto es el principal instrumento jurídico de planificación de la actividad estatal. Aquí hay dos aspectos correlacionados: el papel ordenador del presupuesto y su función de vehículo del plan de gobierno”.

“En nuestro sistema constitucional la decisión presupuestaria tiene una doble significación política: es un medio de control de los gastos públicos por parte del Poder Legislativo y a su vez, al ser una ordenación del ciclo de los ingresos y gastos públicos, es un instrumento de planificación de la actividad estatal y soporte financiero de la actividad pública”, sostuvo Mársico.

“Es necesario que el Departamento Ejecutivo Municipal, adquiera la cultura de la rendición de cuentas pero seria y responsable, así generaríamos un piso institucional más alto que produciría actos administrativos y reglamentos dotados de mayor legitimidad”, aseveró el concejal demoprogresista.

“Estos son los motivos básicos de porqué exigimos los ediles de la oposición que se le otorgue una técnica al Presupuesto, que se describan los programas y los sub programas y los recursos a ellos imputados, con las metas a las que se desea arribar. En los anteriores presupuestos nada de esto se podía observar, en el Presupuesto para el 2017, se ha traído más información de parte de cada una de las Secretarías y Sub Secretarías, ahora es necesario que se nos brinden más datos que ya hemos solicitado, para que lo aprobemos”, justificó el edil pedepista.

"Así todo, no deja de generar desconfianza la actitud del Secretario de Servicios y Espacios Públicos, que nos solicita que le aprobemos un presupuesto de $ 152.019.500, para esa área y prácticamente no especifica en qué los quiere gastar, tamaña desconsideración y falta de responsabilidad hacia nosotros y la ciudadanía, y además con el aval del Intendente, hace que exijamos de manera urgente una respuesta a esta grave omisión” sentenció Lisandro Mársico.