Despedida y diagramación Deportes 21/12/2016 Redacción El plantel cerró el 2016 con un asado. En los primeros días de enero retomará los entrenamientos para la Copa Argentina, pero seguramente con varias bajas.

Ampliar FOTO LA OPINION CHARLA./ Kummer, Medrán y Cordero.

Luego del duro golpe recibido con la derrota en la segunda final en Corrientes y el consiguiente trunco sueño del ascenso al Federal A, el plantel de Ben Hur se juntó ayer por la tarde en el estadio Parque para realizar una despedida. Primero hubo una charla junto al cuerpo técnico y por la noche comieron un asado.

Estuvo presente también el presidente Néstor Zenklusen, que conversó con Gustavo Barraza y sus colaboradores, manifestándole la intención de continuar con todo el grupo de trabajo y la aspiración de mantener la base del plantel.

No obstante, el problema central para el Club será ahora la falta de competencia en cuanto al Federal hasta mediados de año, ya que se maneja fines de mayo como alternativa para el inicio del nuevo torneo Federal B. De todos modos, los jugadores del Club retomarán los entrenamientos en los primeros días de enero (podría ser el 4 o 5), para encarar los encuentros por la Copa Argentina. Recordemos que el rival en el primer cruce eliminatorio de la fase regional será Tiro Federal de Rosario, el 22 en el estadio Parque y el 28 en Rosario.



BAJAS

Recordemos que Santiago Autino anunció su retiro del fútbol, en tanto que Luciano Kummer tiene decidido intentar un cambio de aire para su carrera, aunque cabe recordar que es jugador del Club.

De quienes no pertenecen a la institución, habrá que esperar lo que suceda el mes que viene. Si bien BH tiene intención que continúen, es lógico que si les aparece una oferta para jugar el venidero semestre se irán para no quedar parados. Para citar algunos ejemplos, pueden ser los casos de Nicolás Monje, Sergio Rodríguez o Jonathan López.

Hay otro grupo, de jugadores que no son del Club pero están radicados en nuestra zona y tienen otras prioridades que no se centran exclusivamente en lo futbolístico, que podrían continuar. Son los casos de Gustavo Mathier y Nicolás Pautasso.