Coudet: "Necesito un descanso" Deportes 21/12/2016

El principal candidato para dirigir a Racing se bajó de la carrera. Así, de manera sorpresiva, el "Chacho" Coudet admitió que le quiere poner una pausa a su trabajo y descartó cualquier posibilidad de asumir como entrenador en el próximo semestre. "Para dirigir en Argentina tenés que llegar descansado y con fuerzas. Hay que reinventarse un poco. Para eso necesito descansar de este fútbol enérgico. Por eso decidí que en el fútbol local necesito un descanso. No voy a Racing ni a Independiente", dijo Coudet en Radio Continental.

"La idea era tratar de apagar los teléfonos y poder descansar, y por ahora no lo pude hacer. Hoy no es el tiempo de agarrar un equipo, si no tendría que estar ya armando un plantel", explicó.