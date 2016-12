Unión, con equipos del sur Deportes 21/12/2016 Redacción FEDERAL A

Ampliar FOTO ARCHIVO REALIDADES OPUESTAS. Unión jugará la Zona Campeonato y Libertad la Reválida.

Fue una despedida de año sin alegrías para los elencos sunchalenses en el Federal A. El fin de semana se jugó la 20ma fecha de la Zona N° 7 y tanto Unión como Libertad fueron derrotados por sus pares entrerrianos. Primero, los Tigres cayeron como local 0-2 ante Defensores de Pronunciamiento. Y luego, el Bicho Verde sucumbió en Concepción del Uruguay al caer por 1 a 0. Igualmente, acabó primero con 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas y jugará en la Zona Campeonato. En tanto, Libertad jugará la Reválida y deberá trabajar y mejorar mucho para mantener la plaza, ya que cerraron la primera fase con 4 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

Posiciones Zona 7: Unión 27 puntos; Las Parejas y Gimnasia (CdU) 22; Depro y Libertad 18.



SEGUNDA ETAPA

En las ultimas horas quedaron definidas las zonas de la Segunda Etapa y de la Reválida del Torneo Federal A. De lo adelantado por Ascenso del Interior el pasado sábado hubo 2 modificaciones. En primer lugar, en la Zona Campeonato, los equipos santafesinos jugarán en la Zona Sur. Es por ello que Unión de Sunchales pasará a la Sur y en su lugar Unión de Villa Krause de San Juan pasará a la Norte. Y en la Reválida, Juventud Unida de San Luis pasará a conformar la Zona Noroeste, es su lugar Deportivo Maipú irá a la Sur.

En definitiva, la Zona Sur tendrá estos equipos: Deportivo Madryn, Cipolletti, Villa Mitre, Alvarado, Agropecuario, Defensores de Belgrano (VR), Sportivo Las Parejas, Unión de Sunchales y Gimnasia de Mendoza. En la Norte estarán Altos H. Zapla, Gimnasia y Tiro, J. Antoniana, Mitre, Unión Aconquija, Sp.Patria, Chaco For Ever, Sarmiento de Resistencia y Unión VK.

Esta fase estará integrada con los 18 clubes clasificados de la Primera Fase y se agruparán en 2 zonas geográficas de nueve clubes cada una. Jugarán todos contra todos a una rueda, 4 partidos de local y 4 de visitante. Clasifican a la Tercera Fase el 1º y el 2º de cada zona y el mejor 3º (total, 5 clubes). El resto pasará a disputar la Segunda Etapa de la Reválida (total, 13 clubes).



FASE REVALIDA

Por la Zona A estarán Independiente (N), Dep. Roca, Ferro LP, Gral. Belgrano, Rivadavia (L) y Dep.Maipú. En la B, Juventud SL, Desamparados, Gutiérrez (Mza), San Lorenzo de Alem y San Jorge (T). Y en la C, Guaraní AF, Sol de América, Gimnasia CdU, DEPRO, Libertad y Sp. Belgrano (SF).

Los 18 clubes que no clasificaron a la Segunda Fase se agruparán en tres 3 zonas geográficas de 6 clubes cada una (A, B y C). Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta, iniciando con puntaje cero todos los participantes. Clasifican a la Segunda Etapa el 1º y el 2º de cada zona (total, 6 clubes).

Régimen de descenso: finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la tabla general de promedio de puntos (se determinan dividiendo los puntos por la cantidad de partidos jugados en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Reválida). El 6to promedio de cada una de las zonas descenderá al Torneo Federal B Edición 2017 (total, 3 equipos). Este miércoles se realizará el sorteo del fixture en el Consejo Federal.



BAJAS

El 21 de enero, Unión de Sunchales debutará en una nueva edición de la Copa Argentina ante Las Parejas y el 25 jugará la revancha en condición de local. Luego, el 29 hará su presentación en la Fase Campeonato del Federal A. En cuanto a las bajas, el arquero Guillermo Stucky (30 años, surgido de la cantera albiverde y ex jugador de Ferro Carril Oeste, Deportivo Morón, Villa San Carlos y Ben Hur) se retiró de la actividad. Además se alejaron los defensores José Ibarra y Javier Luque, Franco Faría y el delantero Adrián Pedrotti. La intención de la dirigencia albiverde es traer al atacante Bruno Nasta (Achirense) y un volante más.

Por el lado de Libertad ya hubo varias bajas: el arquero Gabriel Perussia, el defensor Juan Albertinazzi y los delanteros Matías Verón y Jonathan Guantay. En calidad de refuerzo, la dirigencia sumó al volante Pablo Despósito, proveniente de Concepción de Tucumán. Además, se buscaría un volante y el apuntado es el ex Ben Hur Lucas Saucedo, quien se encuentra en Mitre de Santiago del Estero.