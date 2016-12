Juventud Radical afirma que DEM sí quiere cobrarlo Locales 21/12/2016 Redacción Leer mas ...

La Juventud Radical de Rafaela, liderada por Leonardo Viotti, emitió un comunicado en donde se afirma que "el intendente Castellano y los miembros de su gabinete pretenden cobrar el bono de fin de año acordado para los empleados municipales. Este beneficio fue pensado, discutido y pactado con el gremio, con el objetivo de compensar el aumento de la inflación, que superó las expectativas y los acuerdos paritarios de principio de año".

"Como sucedió con la devolución del 60% del impuesto a las ganancias, los concejales fueron los primeros en renunciar mientras que el intendente y los miembros del gabinete se hacían los distraídos, con el claro objetivo de poder seguir percibiendo dicho beneficio", indican y agregan que "los concejales son sólo 10, mientras que el gabinete municipal está compuesto por decenas de miembros, quienes no deberían percibir esta ayuda de $ 2.800, ya que la misma fue acordada sólo para los empleados, quienes tienen sueldos considerablemente inferiores al de Castellano, sus secretarios, subsecretarios y demás miembros".

"La austeridad es un valor que hay que ejercitar para lograr que los impuestos de los ciudadanos se vuelquen donde realmente se necesitan, en pavimento, transporte público, iluminación, mejores servicios, políticas sociales y preventivas", aseveran y concluyen invitando "al intendente y a los miembros de su gabinete a que reconozcan el error, y den marcha atrás en este nuevo acto de avaricia, el segundo del 2016".

En tanto, desde el Ejecutivo no negaron la información. Pero deslizaron que el concejal radical Germán Bottero, pidió que no hagan el descuento de Ganancias sobre el aguinaldo, teniendo en cuenta que estaba por salir la ley.