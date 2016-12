Absolvieron a Carrascosa, el viudo de María Marta Policiales 21/12/2016 Redacción A 14 AÑOS DEL CRIMEN DE GARCIA BELSUNCE

LA PLATA, 21 (NA). - En un giro sorpresivo, la Cámara de Casación bonaerense absolvió al viudo Carlos Carrascosa por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar, por el cual estuvo siete años preso. La resolución fue tomada en las últimas horas por la Sala V del Tribunal de Casación Penal provincial, que realizó una revisión del fallo por pedido de la Corte Suprema de Justicia.

El fallo absolvió al viudo de los delitos de "encubrimiento calificado" y "homicidio calificado", y ordenó su inmediata libertad, mientras que remitió por "irregularidades" halladas en la investigación preparatoria actuaciones al tribunal de enjuiciamiento y a la Procuración bonaerense.

"Lo estoy procesando, son 14 años de espera. Empieza un nuevo capítulo", expresó Carrascosa, quien también sostuvo en distintos medios estar "emocionado" porque "se hizo justicia". "Ya vamos a averiguarlo", dijo al ser consultado sobre quién fue el asesino de su esposa.

Carrascosa había sido condenado a reclusión perpetua en junio de 2009, como responsable de "homicidio calificado", y desde febrero de 2015 había sido beneficiado con el arresto domiciliario por cumplir 70 años y alegar problemas de salud, al tiempo que tuvo que abonar una fianza de un millón de pesos.

Tras el fallo de Casación, a Carrascosa, actualmente de 71 años, se le retiró por la tarde la pulsera electrónica con que se le monitoreaba su arresto domiciliario y quedó en libertad.

En tanto, el hermano de María Marta, el abogado y periodista Horacio García Belsunce, dijo que no paró de llorar "por una hora" tras escuchar el fallo.

"No lo puedo creer, hace una hora que no paro de llorar, fueron 14 años de injusticia, de pesadilla y de destrozarnos la vida", expresó el hermano de María Marta.

Irene Hurtig, media hermana de María Marta e imputada por el fiscal Diego Molina Pico como coautora del homicidio, dijo que se siente feliz "por Carlos" y sería "hiperfeliz" si se conociera quién fue el verdadero autor del crimen.

María Marta García Belsunce, de 50 años, apareció muerta el 27 de octubre de 2002 en el baño de su casa del country Carmel, de Pilar.