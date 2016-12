Es hora de dar vuelta la página... ANUARIO DEPORTIVO 31/12/2016 Alicia Riberi Leer mas ...

Vivimos durante años presos de nuestros propios miedos y muchos hemos llegado a estar hastiados de tanta hipocresía, de tanta corrupción, de tantas miserias humanas y es como que la desidia se apoderó de todos y creo que íntimamente numerosos argentinos, sentimos vergüenza de no habernos hecho sentir, como la voz del pueblo que clama justicia, una justicia que desde hace años, no se hace sentir como tal. La justicia es un valor que debería prevalecer en cualquier sociedad que pretenda vivir en paz y en armonía. Pero… qué pasa cuando la corrupción se mete en ese valor fundamental…pasa lo que pasó en la Argentina…los periodistas se cansan de poner de manifiesto infinidad de pruebas de corrupción de los poderes político, empresarial, gremial…y la Justicia va con una lentitud que a todos nos lastima, ya que un ciudadano común por mucho menos va preso.

¿No es hora de que demos vuelta la página y empecemos una nueva historia, en donde pongamos el acento en los valores y se lo hagamos sentir a los que pretenden ser nuestros representantes? ¿Qué representantes tenemos que no votan un cambio en la transparencia electoral, aduciendo, con el perdón de todos “estupideces” impropias de los cargos que ocupan?…¿Qué representantes tenemos que postergan una ley de alquileres, cuando es tan necesario que salgan las modificatorias? ¿Qué clase de representantes tenemos, que por ejemplo, un señor Massa impulsa una modificación en ganancias, que contradice el presupuesto que votó días atrás, sólo para sacar un rédito político? Y así podría seguir un largo rato…

Sueño como ciudadana, votar a personas que consideren que el bienestar de todos nosotros, está por sobre sus intereses y su ambición. Sueño que tengan un acto de grandeza congelando sus dietas, ya que ganan sumas astronómicas con respecto a muchos otros profesionales que también estudiaron y no van a su trabajo cuando se les da la gana, sino regularmente, priorizando su responsabilidad. Cuanta gente trabaja de sol a sol y no se queja, en cambio ellos se duermen, se ríen, no escuchan a los demás y pretenden ser ejemplos de qué…aunque debo reconocer, hay honrosas excepciones.

Es hora de que digamos basta, pero en paz, exijamos que los jueces que no imparten justicia se vayan, que asuman jueces operativos, en quienes podamos confiar y empezar así, a creer en un proyecto serio y cuando deje de serlo, lo hagamos sentir con un voto responsable.

Es hora de dar vuelta la página, las páginas que escribimos en el pasado ya fueron, ya no sirven para hoy…debemos exigir honestidad, claridad de gestión, respeto por los ciudadanos y apostar a personas que políticamente no estén involucradas con la corrupción, ya que esta es la madre de todas las desgracias.

Dar vuelta la página es iniciar una historia distinta, es borrar el dolor, las estafas morales, los engaños, los dobles discursos…dar vuelta la página es volver a empezar con aires nuevos, respetándonos aún en las diferencias, escuchándonos, hablándonos, comunicándonos, no monologando, ni gritando.

Demos vuelta la página, es una necesidad para crecer como sociedad, como seres humanos pensantes, reflexivos, artífices de nuestro propio destino. ¿Lo intentamos? ¿Damos vuelta la página?